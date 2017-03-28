Європейський суд визнав законними санкції проти "Роснефти"
Про відповідне рішення суду повідомляє Bloomberg. "Роснефть" подала позов до властей Великобританії про правомірність секторальних санкцій ЄС, введених проти Росії в 2014 році. На думку "Роснефти", Великобританія трактувала їх занадто широко, що призвело до додаткових невиправданих обмежень для роботи компанії на міжнародних ринках.
Однак в січні 2015 року Високий суд Лондона направив позов "Роснафти" в Суд ЄС, так як російська компанія оскаржувала постанови Євросоюзу і у британського суду немає повноважень виносити рішення про їх правомірність.
"Роснефть" також оскаржує санкції ЄС безпосередньо в Європейському суді загальної юрисдикції (другому за значимістю в ЄС після Європейського суду), проте розгляд за цим позовом відкладено до тих пір, поки не буде прийнято рішення Європейського суду за позовом, поданим до Великобританії.
"Роснефть" оскаржує європейські санкції щодо нафтового сектора, які обмежують постачання товарів і послуг для використання в арктичних, глибоководних і сланцевих пошуках і у виробництві нафти в Росії, а також положення про цінні папери та кредитуванні, що обмежують надання фінансування і послуг з торгівлі акціями певним російським компаніям, в тому числі "Роснефти".
Позови в зв'язку з європейськими санкціями подали також "Газпром нафта", ВЕБ, Ощадбанк і ВТБ. Справа "Роснефти" проти Ради ЄС є першою справою щодо оскарження санкцій, ініційованим російською компанією. У квітні минулого року "Газпром нафта" і Ощадбанк отримали з Європейського суду пропозицію відкласти розгляд їх справ щодо санкцій до винесення рішення за аналогічним позовом "Роснефти".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків