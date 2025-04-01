Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США і Данія проведуть перші переговори на високому рівні після перемоги Трампа

01 квітня 2025, 11:11
США і Данія проведуть перші переговори на високому рівні після перемоги Трампа
Фото: b.dk
Зустріч Марко Рубіо та Ларса Лекке Расмуссена це остання дипломатична активність, зосереджена на контролі над Гренландією.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен проведе переговори з держсекретарем США Марко Рубіо вже цього тижня. 

Про це інформує газета Financial Times.

Це стане першою зустріччю на високому рівні між країнами після переобрання Дональда Трампа та обіцянки "взяти під контроль" данський острів Гренландія.

Видання пише, що Расмуссен і Рубіо планують зустрітися в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, яка почнеться в цей четвер.

Також співрозмовники попередили, що зустріч може бути скасована на тлі напружених стосунків між Копенгагеном і Вашингтоном.

Поки що американські і данські посадовці підтримують мінімальний дипломатичний контакт.

Але представник Державного департаменту США відмовився від коментарів, коли його запитали про плани зустрічі на цьому тижні.

Останні місяці Данія критикує риторику США щодо Гренландії.

 

СШАДаніяГренландія

Останні матеріали

Там де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Політика
Там де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 12:26
Наразі російський наступ на фронтах вичерпав себе. Україна створила
Cуспільство
Наразі російський наступ на фронтах вичерпав себе. Україна створила "Пекло" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 06:30
Імперіалізм не має одягу. Джей Ді Венс у Гренландії продемонстрував казку про голого короля – Тімоті Снайдер
Політика
Імперіалізм не має одягу. Джей Ді Венс у Гренландії продемонстрував казку про голого короля – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 31 березня 2025, 15:48
Чи працює le boycott? Як французи намагаються уникати McDonald's, Coca Cola та Tesla на знак протесту проти Трампа – Observer
Cуспільство
Чи працює le boycott? Як французи намагаються уникати McDonald's, Coca Cola та Tesla на знак протесту проти Трампа – Observer
Переклад iPress – 31 березня 2025, 12:44
путін сподівається на Трампа, щоб
Політика
путін сподівається на Трампа, щоб "прикінчити" Україну. Тим часом Європа продовжує загравати зі США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 31 березня 2025, 06:58
Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Cуспільство
Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 14:33
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США
Політика
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США "гуляють" в інтернеті – Spiegel
Переклад iPress – 28 березня 2025, 12:26
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
Здоров'я
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
28 березня 2025, 10:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється