США і Данія проведуть перші переговори на високому рівні після перемоги Трампа

Зустріч Марко Рубіо та Ларса Лекке Расмуссена це остання дипломатична активність, зосереджена на контролі над Гренландією.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен проведе переговори з держсекретарем США Марко Рубіо вже цього тижня.

Про це інформує газета Financial Times.

Це стане першою зустріччю на високому рівні між країнами після переобрання Дональда Трампа та обіцянки "взяти під контроль" данський острів Гренландія.

Видання пише, що Расмуссен і Рубіо планують зустрітися в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, яка почнеться в цей четвер.

Також співрозмовники попередили, що зустріч може бути скасована на тлі напружених стосунків між Копенгагеном і Вашингтоном.

Поки що американські і данські посадовці підтримують мінімальний дипломатичний контакт.

Але представник Державного департаменту США відмовився від коментарів, коли його запитали про плани зустрічі на цьому тижні.

Останні місяці Данія критикує риторику США щодо Гренландії.