CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Малайзії білий кіт з'явився на похоронах свого господаря, спробував розкопати його могилу і відмовлявся залишати кладовище.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Малайзії кіт на похоронах господаря спробував розкопати його могилу, - ВІДЕО
Всі спроби родичів забрати тварину виявилися безуспішними
Фото: скрін
Відео інциденту розмістив на своїй сторінці в Facebook користувач Soffuan CZ, який, за його словами, доводиться онуком покійному.
Користувач розповів, що його дід Ізмаїл Мат помер у місті Келібанг на острові Лангкаві 17 вересня. У той же день під час його похорону на цвинтарі при місцевій мечеті на могилу прийшов кіт, який належав покійному.
Тварина почала ходити по могилі і спробувала розкопати землю. Всі спроби родичів забрати кота виявилися безуспішними, - повідомляє місцеве видання Star.
Нагадаємо, у Великобританії у 32-річному віці помер найстаріший у світі кіт на кличку Натмег.
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19 09 2017 16:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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