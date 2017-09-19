У Малайзії кіт на похоронах господаря спробував розкопати його могилу, - ВІДЕО

В Малайзії білий кіт з'явився на похоронах свого господаря, спробував розкопати його могилу і відмовлявся залишати кладовище.

Відео інциденту розмістив на своїй сторінці в Facebook користувач Soffuan CZ, який, за його словами, доводиться онуком покійному.

Користувач розповів, що його дід Ізмаїл Мат помер у місті Келібанг на острові Лангкаві 17 вересня. У той же день під час його похорону на цвинтарі при місцевій мечеті на могилу прийшов кіт, який належав покійному.

Тварина почала ходити по могилі і спробувала розкопати землю. Всі спроби родичів забрати кота виявилися безуспішними, - повідомляє місцеве видання Star.

Нагадаємо, у Великобританії у 32-річному віці помер найстаріший у світі кіт на кличку Натмег.