В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО

У Великобританії у 32-річному віці помер найстаріший у світі кіт на кличку Натмег.

Кота на кличку Натмег (в перекладі з англійської - "мускатний горіх") непокоїли зубні болі та проблеми з диханням, а смерть настала у ветеринарній клініці через серцеву недостатність, повідомляє Metro.

"Коли ми відвозили його до ветеринарної клініки, то знали, що він уже не повернеться", - розповіли господарі кота, Ліз та Аян Фінлі.

Стан здоров'я тварини погіршився за кілька тижнів до смерті 29 серпня. "У мене відчуття, ніби з моїх грудей вирвали серце. Він був нашим маленьким улюбленцем, - поділився переживаннями 67-річний Аян. - Ми не братимемо нового кота, оскільки не впевнені, чи нам знову не розіб'ють серце".

Подружжя, що протягом 27 років дбало про тваринку, розкрило секрет її довголіття. Домашнього улюбленця балували тунцем, вершками та гарячою смаженою курятиною.

Натмег з'явився у британській родині 1990 року: його "привів" інший домашній улюбленець, Спайс, що помер на початку 2000-х. Бездітне подружжя прийняло до себе бездомного кота. Як повідомили у клініці для тварин, на той момент Натмегу було 5 років.

Про те, що їхній улюбленець є найстарішим представником свого біологічного підвиду у світі, випадково з'ясувалося під час розмови з ветеринаром. Середня тривалість життя кота складає лише 15 років, а Натмег перевищив її удвічі. Такий вік означав би в перерахуванні для людини 144 роки.

Нагадаємо, що на дня в Китаї померла найстаріша з велетенських панд, що живуть у неволі.