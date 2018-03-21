У найближчі десять років Україна приєднається до НАТО, - Порошенко

На думку Президента, разом з Україною Альянс став би більш потужним і ефективним

Президент Петро Порошенко заявив, що мета України - у наступні десять років стати членом Північноатлантичного альянсу.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Hamburger Abendblatt, яке входить в німецький медіаконцерн Funke Media Group.

"Ми з особливою наполегливістю працюємо над членством в НАТО. Наша мета - в наступному десятилітті стати членом Альянсу", - сказав Порошенко.

На думку Президента, разом з Україною Альянс "став би більш потужним і ефективним, ніж сьогодні, а держави НАТО могли б повчитися в України, як протистояти Росії".

Глава держави нагадав, що Київ з 2014 року протистоїть на сході країни проросійським сепаратистам, яких підтримує Кремль. На цей момент більше 10 тис. чоловік були вбиті в конфлікті.

Щодо анексії Криму Москвою 18 березня 2014 Порошенко сказав наступне:

"Росія зруйнувала систему міжнародного порядку після Другої світової війни. Для глобальної системи безпеки не існує альтернативи сильному НАТО".

Порошенко також підкреслив, що Україна прагне "як можна швидше" виконати всі критерії для членства в НАТО і Євросоюзу.

"Український уряд виділяє "до шести відсотків ВВП на оборону, а це у чотири рази більше, ніж в частині партнерів НАТО", - підкреслив Президент.

Раніше Порошенко заявив, що членство України в Європейському Союзі і вступ в НАТО залишаються стратегічною метою держави, але це перспектива не 2018 року. У березні він назвав наступною метою України План дій щодо членства в НАТО.