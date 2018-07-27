У Парижі евакуювали понад 2,5 тис. людей через пожежу Катастрофа сталася опівдні біля веж компаній Microsoft і Accor

Через масштабну пожежу в комуні Іссі-ле-Муліно за кілька сотень метрів від паризької кільцевої траси евакуювали 2,5 тис. осіб.

фото: leparisien.fr

Так, займання сталося опівдні в п'ятницю неподалік від веж компаній Microsoft і Accor, повідомляє Le Parisien у п'ятницю, 27 липня. Причина пожежі поки невідома. Проте повідомляється, що вогонь торкнувся зачепив електричний трансформатор. За повідомленнями французьких ЗМІ, в деяких районах комуни відбулося відключення електрики. Нагадаємо, що в Парижі поблизу Ейфелевої вежі поліція затримала чоловіка із ножем, який зізнався, що планував напасти на солдата.

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