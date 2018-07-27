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У Парижі евакуювали понад 2,5 тис. людей через пожежу

Катастрофа сталася опівдні біля веж компаній Microsoft і Accor
Через масштабну пожежу в комуні Іссі-ле-Муліно за кілька сотень метрів від паризької кільцевої траси евакуювали 2,5 тис. осіб.
У Парижі евакуювали понад 2,5 тис. людей через пожежу фото: leparisien.fr

Так, займання сталося опівдні в п'ятницю неподалік від веж компаній Microsoft і Accor, повідомляє Le Parisien у п'ятницю, 27 липня.

Причина пожежі поки невідома. Проте повідомляється, що вогонь торкнувся зачепив електричний трансформатор.

За повідомленнями французьких ЗМІ, в деяких районах комуни відбулося відключення електрики.

Нагадаємо, що в Парижі поблизу Ейфелевої вежі поліція затримала чоловіка із ножем, який зізнався, що планував напасти на солдата.

 
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27 07 2018 17:25
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