НОВИНИЧерез масштабну пожежу в комуні Іссі-ле-Муліно за кілька сотень метрів від паризької кільцевої траси евакуювали 2,5 тис. осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Парижі евакуювали понад 2,5 тис. людей через пожежу
Катастрофа сталася опівдні біля веж компаній Microsoft і Accor
фото: leparisien.fr
Так, займання сталося опівдні в п'ятницю неподалік від веж компаній Microsoft і Accor, повідомляє Le Parisien у п'ятницю, 27 липня.
Причина пожежі поки невідома. Проте повідомляється, що вогонь торкнувся зачепив електричний трансформатор.
За повідомленнями французьких ЗМІ, в деяких районах комуни відбулося відключення електрики.
Нагадаємо, що в Парижі поблизу Ейфелевої вежі поліція затримала чоловіка із ножем, який зізнався, що планував напасти на солдата.
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27 07 2018 17:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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