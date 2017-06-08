Поліція затримала біля Ейфелевої вежі чоловіка, який зізнався у намірі здійснити теракт

В Парижі поблизу Ейфелевої вежі поліція затримала чоловіка із ножем, який зізнався, що планував напасти на солдата.

Про це повідомляє Le Soir із посиланням на джерело, знайоме з перебігом розслідування.

Зловмисника взяли під варту. Він заявив, що хотів напасти на солдата і розповів, що "пов’язаний з членом угруповання "Ісламська держава".

Зазначається, що чоловіка затримали після того, як він у суботу, 5 серпня, приблизно опівночі спробував прорватися через поліцейський кордон біля підніжжя вежі та вигукував "Аллах Акбар".

За інформацією джерела, підозрюваний перебував у психіатричній лікарні протягом кількох місяців. З 27 липня його госпіталізація була поновлена ще на шість місяців, проте в період з 4 по 6 серпня чоловік перебував тимчасово на волі.

Нагадаємо, у столиці Франції з музею Лувр правоохоронці у середу, 2 серпня, провели евакуацію відвідувачів.