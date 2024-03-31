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росіяни підтримують путіна у звинуваченні України в теракті в концертному залі – Financial Times

31 березня 2024, 13:11
росіяни підтримують путіна у звинуваченні України в теракті в концертному залі – Financial Times
Скріншот
росіяни легко повірять у будь-які твердження кремля, адже контроль влади над інформаційним простором майже абсолютний.

Про це йдеться в статті Financial Times

Після теракту в ТРЦ "Крокус Сіті" кремль скористався можливістю використати інцидент як інструмент пропаганди у своїй війні проти України. 

Попри те, що ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт, російський лідер Володимир путін звинуватив у всьому Україну. 

Він стверджує, що терористи тікали до українського кордону, де для них було відкрито "вікно". 

Багато росіян, опитаних після нападу, підтвердили "українську теорію" путіна. 

Відповідно до даних опитування OpenMinds, більше 50% звинуватили українське керівництво і лише близько 27% вказали на ІДІЛ. Ще 6% звинуватили "колективний Захід": США, Британію і НАТО. 

Але, враховуючи репресії путіна проти інакомислення, залишається важко зрозуміти, наскільки справжнім є зростання антиукраїнських настроїв в росії, зазначає видання. 

"Якщо пропаганда і влада звинуватить Україну як основний наратив, люди в це повірять, тому що контроль над інформаційним простором майже абсолютний", - сказав соціолог, директор незалежного російського соціологічного центру "Левада" Денис Волков.

Риторика путіна зосереджена на Києві, оскільки він розглядає війну як екзистенціальну війну, протиставляючи росію Україні та Заходу, кажуть експерти. Вони зазначають, що формулювання російського лідера свідчить про те, що його посадовці не мають вагомих доказів для цієї заяви.

росіяни добре вміють повторювати пропагандистські наративи в опитуваннях, і це не стільки знак активної підтримки, скільки відображення їх нездатності до змін.

Також після нападу на "Крокус Сіті" російська влада пішла на незвичайний крок, оприлюднивши кадри, на яких спецслужби катують і б'ють підозрюваних. Застосування тортур російськими службами безпеки було широко відомо, але таке оприлюднення відеозаписів тортур "для переважно схвальної громадськості" є чимось новим. 

Видання пише, що росіяни вже на межі після двох років війни, все більш зухвалих атак українських безпілотників і можливості ще однієї непопулярної хвилі мобілізації. Вони налякані посиленим терором і реагують і "не готові сидіти, склавши руки".

Нагадаємо, що "Ісламська держава" підтвердила, що це її бойовики атакували московський ТРЦ в кінці минулого тижня.

Нагадаємо, що 22 березня ввечері під москвою стрілянина і вибухи в ТРЦ: є загиблі та масштабна пожежа.

 

терактМоскваросіяни

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