CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці Франції Парижі з музею Лувр правоохоронці у середу, 2 серпня, провели евакуацію відвідувачів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Парижі поліція евакуювала відвідувачів Лувру
Наразі про причини евакуації не уточнюють
Фото: Musée du Louvre Twitter
"Евакуація музею Лувр, закрито доступ до станції метро", - повідомляє інформагентство FranceNews24.
Також інформагентство опублікувало відео, на якому видно, як з музею евакуюють туристів і персонал.
Наразі про причини евакуації не уточнюють.
Фото: скріншот
Нагадаємо, що поліція Лондона евакуювала людей із колеса огляду "Лондонське око" та з Вестмінстерського причалу через снаряд часів однієї зі світових воєн.
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02 08 2017 20:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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