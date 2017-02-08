У Парижі поліція евакуювала відвідувачів Лувру Наразі про причини евакуації не уточнюють

У столиці Франції Парижі з музею Лувр правоохоронці у середу, 2 серпня, провели евакуацію відвідувачів.

Фото: Musée du Louvre Twitter

"Евакуація музею Лувр, закрито доступ до станції метро", - повідомляє інформагентство FranceNews24. Також інформагентство опублікувало відео, на якому видно, як з музею евакуюють туристів і персонал. Наразі про причини евакуації не уточнюють.

Фото: скріншот Нагадаємо, що поліція Лондона евакуювала людей із колеса огляду "Лондонське око" та з Вестмінстерського причалу через снаряд часів однієї зі світових воєн.

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