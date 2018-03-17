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У поїзді "Хмельницький – Лисичанськ" знайшли мертвим 22-річного військового

Він їхав до місця несення служби
У поїзді "Хмельницький – Лисичанськ" виявили мертвим 22-річного військовослужбовця контрактної служби, лейтенанта Максима Свінціцького, який їхав до місця несення служби.
У поїзді "Хмельницький – Лисичанськ" знайшли мертвим 22-річного військового Фото: facebook.com/44art.br

Про це повідомляють у 44-ій окремій артилерійській бригаді.

"Командування та особовий склад в/ч А3215 сумує з приводу нещасного випадку, який спричинив смерть військовослужбовця контрактної служби лейтенанта Свінціцького Максима Олександровича, 1995 року народження, уродженця міста Полонне", – йдеться в повідомленні.

Що стало причиною смерті, остаточної версії поки що немає.

"Подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, поліція Житомирщини в рамках відкритого кримінального провадження перевіряє обставини смерті військовослужбовця, командуванням військової частини А3215 призначено службове розслідування", – повідомляють у бригаді.

Зазначається, що на даний момент немає підстав стверджувати, що військовослужбовця вбили.

Прощатимуться із лейтенантом Свінціцьким 18 березня в його рідному місті Полонному, що на Хмельниччині.

Нагадаємо, у Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова помер поранений у зоні бойових дій на Донбасі боєць з Дніпра.

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17 03 2018 22:00
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