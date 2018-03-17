У поїзді "Хмельницький – Лисичанськ" знайшли мертвим 22-річного військового
Про це повідомляють у 44-ій окремій артилерійській бригаді.
"Командування та особовий склад в/ч А3215 сумує з приводу нещасного випадку, який спричинив смерть військовослужбовця контрактної служби лейтенанта Свінціцького Максима Олександровича, 1995 року народження, уродженця міста Полонне", – йдеться в повідомленні.
Що стало причиною смерті, остаточної версії поки що немає.
"Подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, поліція Житомирщини в рамках відкритого кримінального провадження перевіряє обставини смерті військовослужбовця, командуванням військової частини А3215 призначено службове розслідування", – повідомляють у бригаді.
Зазначається, що на даний момент немає підстав стверджувати, що військовослужбовця вбили.
Прощатимуться із лейтенантом Свінціцьким 18 березня в його рідному місті Полонному, що на Хмельниччині.
Нагадаємо, у Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова помер поранений у зоні бойових дій на Донбасі боєць з Дніпра.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- "Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життяУспішність військового, який повернувся з війни, часом перевіряється не створенням ним нового бізнесу, а вмінням заново інтегруватись у цивільне життя і успішно продовжити те, у що вкладав всього себе до війни
- Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?