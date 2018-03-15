У Росії з літака випало 9 тонн золота, - ФОТО
За попередніми даними, у Ан-12 відірвало одну із стулок вантажного люка, після чого у літака почав розсипатися фюзеляж, повідомляє Telegram-канал "Mash".
Фото: Telegram-канал "Mash
"Велика частина вантажу під час аварії вивалилася з літака. Зараз його намагаються зібрати на злітній смузі і в навколишніх кущах-полях", - сказано в повідомленні.
Фото: Telegram-канал "Mash
За даними "Mash", в околицях аеропорту Якутська знайдені 172 злитка, кожен з яких важить 20 кг. Всього на борту було дорогоцінних металів майже на 22 млрд рублів.
Нагадаємо, що швейцарські вчені з Федерального інституту водних наук і технологій порахували, що в водопровідну систему країни щорічно витікає до 43 кілограмів чистого золота.
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