У Росії з літака випало 9 тонн золота, - ФОТО

У Росії після зльоту з аеропорту Якутська ледь не впав транспортний літак Ан-12, який перевозив дев'ять тонн золота.

За попередніми даними, у Ан-12 відірвало одну із стулок вантажного люка, після чого у літака почав розсипатися фюзеляж, повідомляє Telegram-канал "Mash".



Фото: Telegram-канал "Mash

"Велика частина вантажу під час аварії вивалилася з літака. Зараз його намагаються зібрати на злітній смузі і в навколишніх кущах-полях", - сказано в повідомленні.



Фото: Telegram-канал "Mash

За даними "Mash", в околицях аеропорту Якутська знайдені 172 злитка, кожен з яких важить 20 кг. Всього на борту було дорогоцінних металів майже на 22 млрд рублів.

Нагадаємо, що швейцарські вчені з Федерального інституту водних наук і технологій порахували, що в водопровідну систему країни щорічно витікає до 43 кілограмів чистого золота.