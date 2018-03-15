Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Росії з літака випало 9 тонн золота, - ФОТО

В околицях аеропорту Якутська знайдені 172 злитка
У Росії після зльоту з аеропорту Якутська ледь не впав транспортний літак Ан-12, який перевозив дев'ять тонн золота.
У Росії з літака випало 9 тонн золота, - ФОТО Фото: InfoResist

За попередніми даними, у Ан-12 відірвало одну із стулок вантажного люка, після чого у літака почав розсипатися фюзеляж,  повідомляє Telegram-канал "Mash".


Фото: Telegram-канал "Mash

"Велика частина вантажу під час аварії вивалилася з літака. Зараз його намагаються зібрати на злітній смузі і в навколишніх кущах-полях", - сказано в повідомленні.


Фото: Telegram-канал "Mash

За даними "Mash", в околицях аеропорту Якутська знайдені 172 злитка, кожен з яких важить 20 кг. Всього на борту було дорогоцінних металів майже на 22 млрд рублів.

Нагадаємо, що швейцарські вчені з Федерального інституту водних наук і технологій порахували, що в водопровідну систему країни щорічно витікає до 43 кілограмів чистого золота.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 03 2018 10:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.