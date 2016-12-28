Україна передасть п'ятьох полонених "ЛНР" і десятьох "ДНР"
Зокрема, про це повідомила представниця "ДНР" Ольга Кобзева, інформують "РИА Новости".
"Завтра в районі Майорська Донецької області з 14.00 до 15.00 за київським часом Україна в односторонньому порядку передає 15 осіб", - сказала вона.
За її словами, п'ятьох з цих людей віддадуть "ЛНР" і десятьох "ДНР".
Про те, що передача 15 осіб відбудеться підтвердили джерела, задіяні в обмінному процесі. Також цю інформацію підтвердили джерела і в СБУ, але радник голови СБУ Юрій Тандіт, який офіційно займається обміном і поверненням заручників, сказав, що Служба безпеки ніколи не анонсує цю передачу, повідомляє Громадське.
Нагадаємо, що терористичні угруповання так званих "ДНР" та "ЛНР" у вівторок, 27 грудня, передали керівнику українського Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох жінок - Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, яких утримували в полоні.
Згодом радник міністра оборони Василь Будик повідомив, що дві полонені жінки, яких "ДНР" передала українській стороні, вже знаходяться на підконтрольній території України.
Варто відзначити, що представники так званих "ДНР/ЛНР" хочуть провести обмін полоненими з Україною лише за формулою 690 на 47.
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