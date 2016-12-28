Україна передасть п'ятьох полонених "ЛНР" і десятьох "ДНР"

Українська сторона 29 грудня передасть представникам так званих "ЛНР" і "ДНР" 15 утримуваних осіб на знак "доброї волі".

Зокрема, про це повідомила представниця "ДНР" Ольга Кобзева, інформують "РИА Новости".

"Завтра в районі Майорська Донецької області з 14.00 до 15.00 за київським часом Україна в односторонньому порядку передає 15 осіб", - сказала вона.

За її словами, п'ятьох з цих людей віддадуть "ЛНР" і десятьох "ДНР".

Про те, що передача 15 осіб відбудеться підтвердили джерела, задіяні в обмінному процесі. Також цю інформацію підтвердили джерела і в СБУ, але радник голови СБУ Юрій Тандіт, який офіційно займається обміном і поверненням заручників, сказав, що Служба безпеки ніколи не анонсує цю передачу, повідомляє Громадське.

Нагадаємо, що терористичні угруповання так званих "ДНР" та "ЛНР" у вівторок, 27 грудня, передали керівнику українського Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох жінок - Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, яких утримували в полоні.