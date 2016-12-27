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Бойовики наполягають обміняти заручників за формулі 690х47

У "ДНР" це цифра "494 на 412, і "196 на 6" - це з боку "ЛНР"
Представники "ДНР/ЛНР" хочуть провести обмін полоненими з Україною лише за формулою 690 на 47.
Бойовики наполягають обміняти заручників за формулі 690х47 Фото: EPA / UPG

"На даний момент разом з Луганськом це близько 690 осіб, це ті, яких підтвердила українська сторона. І з нашого боку - 47 осіб, яких ми готові віддати. Якщо брати окремо, у "ДНР" це цифра "494 на 412, і "196 на 6" - це з боку "ЛНР", - заявила "уповноважена з прав людини ДНР" Дарина Морозова, повідомляє сепаратистський сайт ДАН.

Нагадаємо, представники гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання конфлікту на Донбасі під час скайп-конференції не змогли дійти компромісу щодо звільнення заручників.

Сьогодні терористичні угруповання так званих "ДНР" та "ЛНР" передали керівнику українського Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох жінок - Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, яких утримували в полоні.

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27 12 2016 15:54
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