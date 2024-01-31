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Полонених, яких рф нібито перевозила у літаку ІЛ-76, під час сьогоднішнього обміну не було – ГУР

31 січня 2024, 16:57
Полонених, яких рф нібито перевозила у літаку ІЛ-76, під час сьогоднішнього обміну не було – ГУР
Наразі невідомо, чи були взагалі полонені на борту ІЛ-76, який розбився.

Українських військових, яких росія начебто перевозила на ІЛ-76 24 січня, коли сталася авіакатастрофа у Бєлгородській області, під час сьогоднішнього обміну не було. 

Про це у коментарі Голосу Америки повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

"Людей, які були у попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня, але не відбувся через трощу літака ІЛ-76, під час цього обміну не повернули", - сказав він.

Зауважимо, що країна-агресорка рф стверджує, що українські військові загинули під час падіння літака. Однак підтвердити цю інформацію досі не вдалося. Наразі невідомо, чи були взагалі полонені на борту, який розбився.

Нагадаємо, у середу, 31 січня, Україна повернула додому із російського полону 207 військових. За словами президента Володимира Зеленського, сьогоднішній обмін став 50-м.

обмін полоненимивійна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

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