Звільнені полонені вже на підконтрольній території України, - Міноборони

Радник міністра оборони Василь Будик повідомив, що дві полонені жінки, яких "ДНР" передала українській стороні, вже знаходяться на підконтрольній території України.

"Я думаю, в цей момент відчувають велике щастя. Можу привітати з визволенням ще двох наших громадян. Спецтранспортом дівчата були доставлені на контрольовану територію України. Зі свого боку ми з СБУ забезпечували технічні умови переходу. Ми забрали суддю маріупольського суду і журналістку, яка перебувала у Луганській області... Було звільнення без всяких умов... все пройшло у відповідності з тим, як ми планували", - розповів Будик в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами обидві звільнені почувають себе нормально.

Нагадаємо, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Олександр Захарченко й Ігор Плотницький вирішили передати депутату Верховної Ради Надії Савченко двох українок, які перебувають у них у полоні.