Звільнені полонені вже на підконтрольній території України, - Міноборони
"Я думаю, в цей момент відчувають велике щастя. Можу привітати з визволенням ще двох наших громадян. Спецтранспортом дівчата були доставлені на контрольовану територію України. Зі свого боку ми з СБУ забезпечували технічні умови переходу. Ми забрали суддю маріупольського суду і журналістку, яка перебувала у Луганській області... Було звільнення без всяких умов... все пройшло у відповідності з тим, як ми планували", - розповів Будик в ефірі телеканалу "112 Україна".
За його словами обидві звільнені почувають себе нормально.
Нагадаємо, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Олександр Захарченко й Ігор Плотницький вирішили передати депутату Верховної Ради Надії Савченко двох українок, які перебувають у них у полоні.
В Службі безпеки звільнення жінок-полоненок, яких бойовики пообіцяли передати Надії Савченко, розцінюють як знак перед звільненням більшої кількості заручників.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: