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Звільнені полонені вже на підконтрольній території України, - Міноборони

Жінки почувають себе нормально
Радник міністра оборони Василь Будик повідомив, що дві полонені жінки, яких "ДНР" передала українській стороні, вже знаходяться на підконтрольній території України.
Звільнені полонені вже на підконтрольній території України, - Міноборони Фото: dan-news.info

"Я думаю, в цей момент відчувають велике щастя. Можу привітати з визволенням ще двох наших громадян. Спецтранспортом дівчата були доставлені на контрольовану територію України. Зі свого боку ми з СБУ забезпечували технічні умови переходу. Ми забрали суддю маріупольського суду і журналістку, яка перебувала у Луганській області... Було звільнення без всяких умов... все пройшло у відповідності з тим, як ми планували", - розповів Будик в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами обидві звільнені почувають себе нормально.

Нагадаємо, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Олександр Захарченко й Ігор Плотницький вирішили передати депутату Верховної Ради Надії Савченко двох українок, які перебувають у них у полоні.

В Службі безпеки звільнення жінок-полоненок, яких бойовики пообіцяли передати Надії Савченко, розцінюють як знак перед звільненням більшої кількості заручників.

 

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27 12 2016 12:56
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