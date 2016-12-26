Тандіт про передачу заручниць Савченко: Ми щиро радіємо звільненню наших людей
"Ми щиро радіємо звільненню наших заручників. Навіть звільнення однієї людини має для нас велике значення. Ми сподіваємося, що Російська Федерація піде на більш вагомі кроки", - розповів радник голови СБУ Юрій Тандіт у коментарі "Громадському радіо".
Інформацію про те, що полонянок передадуть народному депутату України Надії Савченко Тандіт прокоментував так:
"Нам все одно кому пропонується забирати наших людей. Ми не коментуємо пропозицію щодо Надії Савченко. Скажу лише, що багато хто допомагає Україні у звільненні заручників", - сказав Юрій Тандіт.
Нагадаємо, ватажки "ДНР" і "ЛНР" Олександр Захарченко й Ігор Плотницький вирішили передати депутату Верховної Ради Надії Савченко двох українок, які перебувають у них у полоні.
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