Тандіт про передачу заручниць Савченко: Ми щиро радіємо звільненню наших людей

Також Тандіт додав, що СБУ "все одно кому пропонується забирати заручників"

В Службі безпеки звільнення жінок-полоненок, яких бойовики пообіцяли передати Надії Савченко, розцінюють як знак перед звільненням більшої кількості заручників.

"Ми щиро радіємо звільненню наших заручників. Навіть звільнення однієї людини має для нас велике значення. Ми сподіваємося, що Російська Федерація піде на більш вагомі кроки", - розповів радник голови СБУ Юрій Тандіт у коментарі "Громадському радіо".

Інформацію про те, що полонянок передадуть народному депутату України Надії Савченко Тандіт прокоментував так:

"Нам все одно кому пропонується забирати наших людей. Ми не коментуємо пропозицію щодо Надії Савченко. Скажу лише, що багато хто допомагає Україні у звільненні заручників", - сказав Юрій Тандіт.

Нагадаємо, ватажки "ДНР" і "ЛНР" Олександр Захарченко й Ігор Плотницький вирішили передати депутату Верховної Ради Надії Савченко двох українок, які перебувають у них у полоні.