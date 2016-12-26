Бойовики пообіцяли передати Савченко двох полонених
"Як жест доброї волі напередодні Нового року і Різдва ми без будь-яких умов передаємо представнику народу України Надії Савченко двох жінок - Анжеліку Преснякову й Ольгу Сворак", - йдеться в їхній заяві, опублікованій на одному із сайтів бойовиків, пише LB.ua.
Нагадаємо, що Надія Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.
Пізніше Савченко підтвердила зустріч з у тристоронньому форматі у Мінську з керівниками так званих "ДНР" та "ЛНР" за участі Росії.
Вже згодом українські журналісти провели експеримент, запропонувавши народному депутату Надії Савченко, допомогти відкрити бойовикам Донбасу своє представництво в Києві.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: