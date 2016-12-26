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Бойовики пообіцяли передати Савченко двох полонених

Передача відбудеться "як жест доброї волі"
Ватажки "ДНР" і "ЛНР" Олександр Захарченко й Ігор Плотницький вирішили передати депутату Верховної Ради Надії Савченко двох українок, які перебувають у них у полоні.
Бойовики пообіцяли передати Савченко двох полонених Надія Савченко. Фото: ukrafoto/vostock-photo

"Як жест доброї волі напередодні Нового року і Різдва ми без будь-яких умов передаємо представнику народу України Надії Савченко двох жінок - Анжеліку Преснякову й Ольгу Сворак", - йдеться в їхній заяві, опублікованій на одному із сайтів бойовиків, пише LB.ua.

Нагадаємо, що Надія Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Пізніше Савченко підтвердила зустріч з у тристоронньому форматі у Мінську з керівниками так званих "ДНР" та "ЛНР" за участі Росії.

Вже згодом українські журналісти провели експеримент, запропонувавши народному депутату Надії Савченко, допомогти відкрити бойовикам Донбасу своє представництво в Києві.

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26 12 2016 13:17
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