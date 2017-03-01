Українська телеведуча назвала росіян та українців "одним народом", - ВІДЕО

Ведуча популярної програми "Все буде смачно" на телеканалі СТБ Алла Ковальчук потрапила в епіцентр скандалу.

Жінка виклала на своєму YouTube-каналі відео, де показала, як зустріла Новий Рік під виступ президента Росії Володимира Путіна на російському каналі. Ковальчук почала насміхатись із рядків українського гімну.

"Ребята, давайте за россиян выпьем. Мы же один народ", - каже у своєму відео телеведуча, інформує "Кременчуг Today".

Це відео викликало шквал обурення в мережі. Користувачів шокувало, що "ведуча" працює на одному із центральних українських телеканалів.

Сьогодні Ковальчук опублікувала на своєму каналі в YouTube відеозвернення, у якому в досить агресивній формі звернулась до усіх своїх опонентів. Телеведуча наголошує, що у ролику немає жодного політичного підтексту, і зміст відео просто перекрутили, а вона, мовляв, виступає за мир та дружбу двох народів. Тому критики та обурення на свою адресу жінка не сприймає і відмовлятись від своїх слів не збирається.

Та все ж, після розголосу в інтернеті, жінка видалила скандальне відео і завантажила нове, де вирізала кадри із привітанням Володимира Путіна.

Варто зазначити, що телеканал СТБ наразі ніяк не прокоментував цей інцидент.

Нагадаємо, що Верховна Рада України дозволила Національній раді з питань телебачення і радіомовлення штрафувати телеканали незалежно від того, застосовувалася до порушника санкцію у вигляді попередження чи ні.