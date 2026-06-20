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Угорщина розблокувала українські медіа після заборони уряду Орбана

20 червня 2026, 12:10
Угорщина розблокувала українські медіа після заборони уряду Орбана
Фото: Getty Images
Ці видання партія "Фідес" заборонила ще у 2025 році.

В Угорщині скасували заборону на українські медіа, які заблокувала партія "Фідес" на чолі з колишнім премʼєром Віктором Орбаном.

Про це повідомив міністр соціальних відносин і культури Угорщини Золтан Тарр.

"У 2025 році "Фідес" свавільно заборонила доступ в Угорщині до українських медіа у відповідь на блокування Україною доступу до угорських медіа, які мали проблеми з дотриманням журналістської етики та поширювали російську пропаганду й залякування про Третю світову війну. Медіа, які поширюють російську пропаганду, не можна прирівнювати до справжньої незалежної преси – ні в Угорщині, ні будь-де у світі", – пояснив Золтан Тарр.

"Попередній уряд постійно намагався поглиблювати розкол між нами, і блокування цих видань не мало ніякої іншої мети, крім цієї. Наше завдання – розбудовувати добросусідські відносини, що покращить становище угорської діаспори. І ми на цьому шляху завдяки нашій історичній угоді за кілька тижнів досягли більше, ніж попередній уряд за 16 років", – додав міністр.

Угорщина 29 вересня заблокувала 12 українських медіа.. У списку опинилися ТСН, hromadske, "Обозреватель", "Українська правда", "Європейська правда", NV, LB.ua, "ІнсайдерІНФО", UAOnline, "Анонс Закарпаття", Ungvar.uz.ua та Zakarpattya.net.ua.

УгорщинаЗМІВіктор Орбан

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