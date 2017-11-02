В Австрії розшукують двійника Гітлера

Жителі австрійського міста Браунау-на-Інні, де народився Адольф Гітлер, стверджують, що бачили в місті двійника диктатора. У нього були характерні вуса, зачіска і навіть схожий одяг.

Місцева влада перевіряє відповідну інформацію, пише Reuters. Двійника бачили у місті двічі.

"Я часто бачив цього джентльмена в Браунау і цікаво, що це значить", – повідомив газеті Oberoesterreichische nachrichten місцевий мешканець.

У місцевій прокуратурі підтвердили інформацію про те, що чоловік, схожий на Гітлера, оголошений в розшук.

Відомо, що чоловік, ймовірно, віком від 25 до 30 років, останній раз був помічений в місцевому книжковому магазині за переглядом журналів про Другу світову війну.

У місцевому барі він представився як Харальд Гітлер.

Принаймні один раз, він був сфотографований перед будинком, де народився Гітлер.

Нагадаємо, влада Австрії прийняла рішення знести будинок, в якому народився Адольф Гітлер в місті Браунау-на-Інні.

Раніше президент Філіппін Родріго Дутерте порівняв себе із Адольфом Гітлером.