Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Австрії розшукують двійника Гітлера

Чоловік представляється як Харальд Гітлер
Жителі австрійського міста Браунау-на-Інні, де народився Адольф Гітлер, стверджують, що бачили в місті двійника диктатора. У нього були характерні вуса, зачіска і навіть схожий одяг.
В Австрії розшукують двійника Гітлера Адольф Гітлер. Фото: liderstvo.org.ua

Місцева влада перевіряє відповідну інформацію, пише Reuters. Двійника бачили у місті двічі.

"Я часто бачив цього джентльмена в Браунау і цікаво, що це значить", – повідомив газеті Oberoesterreichische nachrichten місцевий мешканець.

У місцевій прокуратурі підтвердили інформацію про те, що чоловік, схожий на Гітлера, оголошений в розшук.

Відомо, що чоловік, ймовірно, віком від 25 до 30 років, останній раз був помічений в місцевому книжковому магазині за переглядом журналів про Другу світову війну.

У місцевому барі він представився як Харальд Гітлер.

Принаймні один раз, він був сфотографований перед будинком, де народився Гітлер.

Нагадаємо, влада Австрії прийняла рішення знести будинок, в якому народився Адольф Гітлер в місті Браунау-на-Інні.

Раніше президент Філіппін Родріго Дутерте порівняв себе із Адольфом Гітлером.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 02 2017 23:01
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat