В Австрії розшукують двійника Гітлера
Місцева влада перевіряє відповідну інформацію, пише Reuters. Двійника бачили у місті двічі.
"Я часто бачив цього джентльмена в Браунау і цікаво, що це значить", – повідомив газеті Oberoesterreichische nachrichten місцевий мешканець.
У місцевій прокуратурі підтвердили інформацію про те, що чоловік, схожий на Гітлера, оголошений в розшук.
Відомо, що чоловік, ймовірно, віком від 25 до 30 років, останній раз був помічений в місцевому книжковому магазині за переглядом журналів про Другу світову війну.
У місцевому барі він представився як Харальд Гітлер.
Принаймні один раз, він був сфотографований перед будинком, де народився Гітлер.
Нагадаємо, влада Австрії прийняла рішення знести будинок, в якому народився Адольф Гітлер в місті Браунау-на-Інні.
Раніше президент Філіппін Родріго Дутерте порівняв себе із Адольфом Гітлером.
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