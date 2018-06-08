В Україні всихає майже 400 тисяч гектарів лісу
"Загальна площа всихання становить 395,4 тисяч га, з яких соснові насадження на площі майже 200 тисяч га, що вже перевищує річні показники минулого року", - повідомляє Державне агентство лісових ресурсів.
У Карпатському регіоні площа висихання становить близько 30 тисяч га.
У відомстві пояснюють, що в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, стрімко поширюється масове всихання хвойних лісів, пов'язане зі зміною клімату, зокрема, глобальним потеплінням.
Фото:dklg.kmu.gov.ua
Температура підвищується і зменшується кількість опадів, через це знижується рівень ґрунтових вод. У зв'язку з цим, дерева втрачають опір до заселення шкідливими комахами, зокрема, короїдами.
В Україні поширений верхівковий короїд, який знищує дерево під корою, воно починає синіти зверху до низу.
Фото:dklg.kmu.gov.ua
Нагадаємо, 5 червня У Київській області в Чорнобильській зоні горіло близько 10 га лісу.
Раніше повідомлялося, що 28 травня поблизу с. Раденськ Олешківського району Херсонської області стався спалах лісового масиву на площі близько 130 га (з них 70 га - верхової пожежі). Станом на 30 травня пожежа в Херсонській області охопила близько 580 га лісового масиву. Пізніше повідомлялося, що 31 травня загорання вдалося ліквідувати.
Херсонщина на сьогодні є одним із найменш заліснених регіонів України. До 2007 року показник заліснення території області становив 4,4%. Після великих лісових пожеж 2007-го та 2012-го років, він зменшився до 3%. Зараз внаслідок висадки нових лісів показник заліснення вдалося збільшити, і він знову перевищив 4%. Проте в низці районів області лісистість становить менш як 1% їх території. Виключна більшість наявних на даний час на Херсонщині лісових масивів і, зокрема, хвойних, є рукотворними, висадженими для закріплення пісків.
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