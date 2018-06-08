В Україні всихає майже 400 тисяч гектарів лісу

Осередки масового всихання лісів охопили Волинську, Житомирську, Київську, Львівську, Рівненську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську області та продовжують збільшуватись по всій території України.

Це дерево може зникнути з наших лісів. Фото: bbc.com

"Загальна площа всихання становить 395,4 тисяч га, з яких соснові насадження на площі майже 200 тисяч га, що вже перевищує річні показники минулого року", - повідомляє Державне агентство лісових ресурсів.

У Карпатському регіоні площа висихання становить близько 30 тисяч га.

У відомстві пояснюють, що в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, стрімко поширюється масове всихання хвойних лісів, пов'язане зі зміною клімату, зокрема, глобальним потеплінням.



Фото:dklg.kmu.gov.ua

Температура підвищується і зменшується кількість опадів, через це знижується рівень ґрунтових вод. У зв'язку з цим, дерева втрачають опір до заселення шкідливими комахами, зокрема, короїдами. В Україні поширений верхівковий короїд, який знищує дерево під корою, воно починає синіти зверху до низу.

Фото:dklg.kmu.gov.ua Нагадаємо, 5 червня У Київській області в Чорнобильській зоні горіло близько 10 га лісу.

Раніше повідомлялося, що 28 травня поблизу с. Раденськ Олешківського району Херсонської області стався спалах лісового масиву на площі близько 130 га (з них 70 га - верхової пожежі). Станом на 30 травня пожежа в Херсонській області охопила близько 580 га лісового масиву. Пізніше повідомлялося, що 31 травня загорання вдалося ліквідувати.