Масштабна пожежа в Чорнобильській зоні: горить близько 10 га лісу, - ОНОВЛЕНО
"5 червня о 10:10 в Київській області, в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення, сталося загорання сухої трави з подальшим поширенням пожежі в лісовий масив на площі близько 10 га", – повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.
До гасіння пожежі залучено 29 одиниці техніки та 126 осіб. Повідомляється, що станом на 16:00 авіація ДержНС здійснила 2 скидання води (10,5 тонн).
Оновлення: Після займання лісу в Чорнобильській зоні радіаційний фон у Києві та на промисловому майданчику ЧАЕС знаходиться в межах норми.
"У Києві радіаційний фон становить 10 мкР/год (безпечний рівень - до 30 мкР/год). У місті Чорнобиль радіаційний фон складає 24,1 мкР/год (безпечний рівень - до 50 мкР/год). На промисловому майданчику Чорнобильської АЕС радіаційний фон складає 50,7 мкР/год (безпечний рівень - до 140 мкР/год)", – повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.
Раніше повідомлялося, що 28 травня поблизу с. Раденськ Олешківського району Херсонської області стався спалах лісового масиву на площі близько 130 га (з них 70 га - верхової пожежі). Станом на 30 травня пожежа в Херсонській області охопила близько 580 га лісового масиву. Пізніше повідомлялося, що 31 травня загорання вдалося ліквідувати.
Нагадаємо, 5 червня в Київській області синоптики прогнозували дощі з грозами, а максимальна температура вдень мала досягти позначки +27 градусів.
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