У Бухаресті вибухнула ТЕЦ: спалахнула пожежа

21 квітня 2026, 09:22
Фото: firtka.if.ua
Інцидент стався на об’єкті CET Vest.

У столиці Румунії Бухаресті пізно ввечері 20 квітня стався потужний вибух на ТЕЦ CET Vest, після чого спалахнула масштабна пожежа. 

Про це інформує портал Hot News.

За даними служби з надзвичайних ситуацій, загоряння почалося на двох електричних трансформаторах і згодом поширилося на третій.

Гасіння ускладнювало горіння близько 30 тонн мазуту, що зберігався на об’єкті. Через інцидент у місті короткочасно фіксували падіння напруги.

Як повідомив керівник служби з надзвичайних ситуацій Раед Арафат, на місці працювали десятки рятувальників і спецтехніки. Пожежники діяли без спеціальних роботизованих засобів, які перебувають на техобслуговуванні.

До першої години ночі рятувальникам вдалося локалізувати пожежу та зупинити поширення вогню. Надалі тривали роботи з охолодження.

Постраждалих немає. Систему оповіщення населення не запускали, оскільки об’єкт розташований далеко від житлових районів, а дим не становив критичної загрози.

Причини вибуху встановлюють.

 

Останні матеріали

Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 23:01
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 16:59
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
Здоров'я
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
20 квітня 2026, 16:34
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
Технології
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
20 квітня 2026, 14:48
Про технології, війну і владу для
Технології
Про технології, війну і владу для "перебудови" Заходу. Palantir опублікував "маніфест", який стрясає Кремнієву долину
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 12:29
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Політика
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 08:14
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Політика
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 14:25
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Політика
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 12:39
