У Бухаресті вибухнула ТЕЦ: спалахнула пожежа

Інцидент стався на об’єкті CET Vest.

У столиці Румунії Бухаресті пізно ввечері 20 квітня стався потужний вибух на ТЕЦ CET Vest, після чого спалахнула масштабна пожежа.

За даними служби з надзвичайних ситуацій, загоряння почалося на двох електричних трансформаторах і згодом поширилося на третій.

Гасіння ускладнювало горіння близько 30 тонн мазуту, що зберігався на об’єкті. Через інцидент у місті короткочасно фіксували падіння напруги.

Як повідомив керівник служби з надзвичайних ситуацій Раед Арафат, на місці працювали десятки рятувальників і спецтехніки. Пожежники діяли без спеціальних роботизованих засобів, які перебувають на техобслуговуванні.

До першої години ночі рятувальникам вдалося локалізувати пожежу та зупинити поширення вогню. Надалі тривали роботи з охолодження.

Постраждалих немає. Систему оповіщення населення не запускали, оскільки об’єкт розташований далеко від житлових районів, а дим не становив критичної загрози.

Причини вибуху встановлюють.