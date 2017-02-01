Відповідальність за теракт у Стамбулі взяла на себе "Ісламська держава"

Бойовики угруповання "Ісламська держава" взяли на себе відповідальність за теракт у нічному клубі Стамбулу, в результаті якого загинули 39 осіб.

"В продовження благословенних операцій, які Ісламська держава проводить проти захисника хреста, Туреччини, героїчний солдат халіфату вдарив по одному з найвідоміших нічних клубів, де християни відзначають своє відступницьке свято", - йдеться в заяві ісламістів, повідомляє Reuters.

Раніше ЗМІ повідомляли, що нападник, що влаштував стрілянину у нічному клубі Стамбула на вечірці з нагоди Нового року, є членом ісламського руху у Східному Туркестані.

Нагадаємо, в нічному клубі Стамбула невідомі відкрили вогонь на вечірці з нагоди Нового року. Кількість жертв становить 39 осіб. Серед них 16 іноземців. Ідентифіковано вже 21 тіло, українців серед загиблих поки що немає. Згодом правоохоронці заявили, що нападник був один.

Влада Туреччини кваліфікувала трагедію, яка сталася в нічному клубі в Стамбулі, як терористичну атаку. У зв'язку з цим було запроваджено тимчасову заборону на висвітлення інциденту турецькими ЗМІ.

Як раніше повідомили в консульській службі, з 39 загиблих упізнано 21 людину. Серед них громадян України немає.