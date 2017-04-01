Встановлено особу терориста, який атакував клуб у Стамбулі, - МЗС Туреччини

Імені терориста й іншої інформації про нього поки що не розголошують

Голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що правоохоронні органи країни встановили особу, яка скоїла теракт у нічному клубі в Стамбулі.

Імені терориста й іншої інформації про нього поки що не розголошують, - повідомляє агентство Reuters.

Окрім того, турецька поліція затримала в місті Ізмір п'ятьох імовірних членів терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ), які можуть бути причетні до організації теракту в клубі Reina, передає Рейтер. Напередодні турецьке інформагентство Dogan повідомляло, що стамбульський терорист може бути вихідцем із Киргизстану, з Узбекистану або східних районів Китаю. Йому близько 25 років. За інформацією іспанського агентства EFE, виконавцем теракту може бути 28-річний Лакхе Машрапов. Паспорт цієї людини, як стверджує EFE, показали в ефірі турецького телеканалу TRT World.

Раніше ЗМІ повідомляли, що нападник, що влаштував стрілянину у нічному клубі Стамбула на вечірці з нагоди Нового року, є членом ісламського руху у Східному Туркестані.

Пізніше в Киргизькому державному комітеті національної безпеки (ДКНБ) заявили, що причетність до теракту громадянина Киргизстану, чию фотографію опублікували турецькі ЗМІ, не доведена.

Нагадаємо, в нічному клубі Стамбула невідомі відкрили вогонь на вечірці з нагоди Нового року. Кількість жертв становить 39 осіб. Серед них 16 іноземців. Ідентифіковано вже 21 тіло, українців серед загиблих поки що немає. Згодом правоохоронці заявили, що нападник був один.

Згодом бойовики ІДІЛу взяли на себе відповідальність за скоєння теракту. Також лідери ІДІЛ закликали своїх прихильників чинити напади на Туреччину через її участь у військовій операції в Сирії.

Туреччина бере участь в боях на території Сирії з серпня, проводячи операції проти ІДІЛ і курдських формувань. Влада Туреччини вже заявила, що продовжить військову кампанію в Сирії.