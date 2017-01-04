Вибух у Франції під час карнавалу: є поранені, – ВІДЕО

Причина вибуху поки не зрозуміла

Щонайменше 30 людей поранені в результаті вибуху на карнавалі у Вільпенті, в передмісті Парижа.

Вибух стався на карнавалі о 17:30 за місцевим часом. Причина вибуху поки не зрозуміла.

Про це повідомляє Daily Star.

"Щонайменше 30 людей отримали поранення після вибуху у Вільпенті, Франція", – йдеться в повідомленні.

Три чи чотири людини знаходяться в критичному стані.

Нагадаємо, сьогодні, 1 квітня, на північ від Каїра поруч з поліцейським навчальним центром стався вибух. 16 осіб отримали поранення.

У ніч на суботу, 25 березня, три людини отримали поранення під час стрілянини у французькому Ліллі. Серед постраждалих - 14-річний підліток.