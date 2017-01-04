CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩонайменше 30 людей поранені в результаті вибуху на карнавалі у Вільпенті, в передмісті Парижа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух у Франції під час карнавалу: є поранені, – ВІДЕО
Причина вибуху поки не зрозуміла
Фото: PERISCOPE/JACKY CARREL G
Вибух стався на карнавалі о 17:30 за місцевим часом. Причина вибуху поки не зрозуміла.
Про це повідомляє Daily Star.
"Щонайменше 30 людей отримали поранення після вибуху у Вільпенті, Франція", – йдеться в повідомленні.
Три чи чотири людини знаходяться в критичному стані.
Нагадаємо, сьогодні, 1 квітня, на північ від Каїра поруч з поліцейським навчальним центром стався вибух. 16 осіб отримали поранення.
У ніч на суботу, 25 березня, три людини отримали поранення під час стрілянини у французькому Ліллі. Серед постраждалих - 14-річний підліток.
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