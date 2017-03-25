У Франції внаслідок стрілянини постраждали люди
В результаті інциденту, 14-річний підліток отримав поранення в ногу, ще один поранений в шию. Їх госпіталізували. Третя постраждала звернулася в лікарню самостійно. Про це повідомляє BBC з посиланням на La Voix du Nord.
Three people including a teenage boy wounded in Lille shooting https://t.co/dA9uXf88DU pic.twitter.com/fcDqMw3jKE— Daily Mail Online (@MailOnline) 24 березня 2017 р.
Радіо France Bleu Nord повідомляє, що нападник втік з місця події. За інформацією радіостанції, стрілянина сталася на парковці, на місці працює поліція. Знайдено близько десятка гільз.
BREAKING | Several wounded after mass shooting in #Lille #France - French media pic.twitter.com/e9OMwiT1wm— Vocal Europe (@thevocaleurope) 24 березня 2017 р.
Нагадаємо, у Франції зловмисник увірвався в середню школу Токвіля і відкрив вогонь. Після інциденту влада країни оголосила попередження про терористичну загрозу
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