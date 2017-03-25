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У Франції внаслідок стрілянини постраждали люди

Нападник втік з місця події
В ніч на суботу, 25 березня, три людини отримали поранення під час стрілянини у французькому Ліллі. Серед постраждалих - 14-річний підліток.
У Франції внаслідок стрілянини постраждали люди Фото: з відкритих джерел

В результаті інциденту, 14-річний підліток отримав поранення в ногу, ще один поранений в шию. Їх госпіталізували. Третя постраждала звернулася в лікарню самостійно. Про це повідомляє BBC з посиланням на La Voix du Nord.

 

 

 

Радіо France Bleu Nord повідомляє, що нападник втік з місця події. За інформацією радіостанції, стрілянина сталася на парковці, на місці працює поліція. Знайдено близько десятка гільз.

 

 

 

Нагадаємо, у Франції зловмисник увірвався в середню школу Токвіля і відкрив вогонь. Після інциденту влада країни оголосила попередження про терористичну загрозу

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25 03 2017 11:27
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