У Франції внаслідок стрілянини постраждали люди

В результаті інциденту, 14-річний підліток отримав поранення в ногу, ще один поранений в шию. Їх госпіталізували. Третя постраждала звернулася в лікарню самостійно. Про це повідомляє BBC з посиланням на La Voix du Nord.

Three people including a teenage boy wounded in Lille shooting https://t.co/dA9uXf88DU pic.twitter.com/fcDqMw3jKE

Радіо France Bleu Nord повідомляє, що нападник втік з місця події. За інформацією радіостанції, стрілянина сталася на парковці, на місці працює поліція. Знайдено близько десятка гільз.

BREAKING | Several wounded after mass shooting in #Lille #France - French media pic.twitter.com/e9OMwiT1wm