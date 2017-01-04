Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

16 людей поранені внаслідок теракту в Єгипті

Бомба була захована в покинутому мотоциклі
На північ від Каїра поруч з поліцейським навчальним центром стався вибух. 16 осіб отримали поранення.
16 людей поранені внаслідок теракту в Єгипті Фото: ukrinform.com

Про це повідомляє АР з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Єгипту.

"16 осіб, серед них 13 поліцейських, отримали поранення в результаті вибуху поблизу навчального поліцейського центру в дельті Нілу на північ від Каїра", – йдеться в повідомленні.

Інцидент стався в місті Танта. Бомба була захована в покинутому мотоциклі.

Відповідальність за напад ніхто не взяв, проте, як повідомляює влада, він мав риси, характерні для оголошеного поза законом "Мусульманського братства".

Нагадаємо, щонайменше семеро поліцейських і один цивільний загинули в результаті вибуху на контрольно-пропускному пункті поліції в районі міста Ель-Аріш на півночі Синайського півострова.

Державний департамент США попередив американських туристів, подорожуючих до Єгипту, про загрози терористичних атак.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 04 2017 21:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.