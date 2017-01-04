16 людей поранені внаслідок теракту в Єгипті
Про це повідомляє АР з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Єгипту.
"16 осіб, серед них 13 поліцейських, отримали поранення в результаті вибуху поблизу навчального поліцейського центру в дельті Нілу на північ від Каїра", – йдеться в повідомленні.
Інцидент стався в місті Танта. Бомба була захована в покинутому мотоциклі.
Відповідальність за напад ніхто не взяв, проте, як повідомляює влада, він мав риси, характерні для оголошеного поза законом "Мусульманського братства".
Нагадаємо, щонайменше семеро поліцейських і один цивільний загинули в результаті вибуху на контрольно-пропускному пункті поліції в районі міста Ель-Аріш на півночі Синайського півострова.
Державний департамент США попередив американських туристів, подорожуючих до Єгипту, про загрози терористичних атак.
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