16 людей поранені внаслідок теракту в Єгипті

Бомба була захована в покинутому мотоциклі

На північ від Каїра поруч з поліцейським навчальним центром стався вибух. 16 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє АР з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Єгипту.

"16 осіб, серед них 13 поліцейських, отримали поранення в результаті вибуху поблизу навчального поліцейського центру в дельті Нілу на північ від Каїра", – йдеться в повідомленні.

Інцидент стався в місті Танта. Бомба була захована в покинутому мотоциклі.

Відповідальність за напад ніхто не взяв, проте, як повідомляює влада, він мав риси, характерні для оголошеного поза законом "Мусульманського братства".

Нагадаємо, щонайменше семеро поліцейських і один цивільний загинули в результаті вибуху на контрольно-пропускному пункті поліції в районі міста Ель-Аріш на півночі Синайського півострова.

Державний департамент США попередив американських туристів, подорожуючих до Єгипту, про загрози терористичних атак.