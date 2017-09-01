Напад на блокпост в Єгипті: кількість загиблих зросла до восьми осіб

Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих

Щонайменше семеро поліцейських і один цивільний загинули в результаті вибуху на контрольно-пропускному пункті поліції в районі міста Ель-Аріш на півночі Синайського півострова.

Терористи заклали бомбу на викрадений раніше автомобіль і протаранили пропускний пункт. Після цього нападники відкрили вогонь по блокпосту. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані медиків.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що напад було скоєно групою з близько 20 чоловіків.

Сили безпеки вбили п'ятьох нападників і поранили трьох інших.

Крім того, в результаті нападу поранено 13 людей.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок нападу на контрольно-пропускний пункт у місті Ель-Аріш, що в Північному Синаї, загинули п'ятеро поліцейських, ще 10 людей поранені, включаючи трьох цивільних осіб.