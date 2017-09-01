CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩонайменше семеро поліцейських і один цивільний загинули в результаті вибуху на контрольно-пропускному пункті поліції в районі міста Ель-Аріш на півночі Синайського півострова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Напад на блокпост в Єгипті: кількість загиблих зросла до восьми осіб
Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих
Фото: uapress.info
Терористи заклали бомбу на викрадений раніше автомобіль і протаранили пропускний пункт. Після цього нападники відкрили вогонь по блокпосту. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані медиків.
У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що напад було скоєно групою з близько 20 чоловіків.
Сили безпеки вбили п'ятьох нападників і поранили трьох інших.
Крім того, в результаті нападу поранено 13 людей.
Нагадаємо, сьогодні внаслідок нападу на контрольно-пропускний пункт у місті Ель-Аріш, що в Північному Синаї, загинули п'ятеро поліцейських, ще 10 людей поранені, включаючи трьох цивільних осіб.
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