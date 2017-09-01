Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Напад на блокпост в Єгипті: кількість загиблих зросла до восьми осіб

Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих
Щонайменше семеро поліцейських і один цивільний загинули в результаті вибуху на контрольно-пропускному пункті поліції в районі міста Ель-Аріш на півночі Синайського півострова.
Напад на блокпост в Єгипті: кількість загиблих зросла до восьми осіб Фото: uapress.info

Терористи заклали бомбу на викрадений раніше автомобіль і протаранили пропускний пункт. Після цього нападники відкрили вогонь по блокпосту. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані медиків.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що напад було скоєно групою з близько 20 чоловіків.

Сили безпеки вбили п'ятьох нападників і поранили трьох інших.

Крім того, в результаті нападу поранено 13 людей.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок нападу на контрольно-пропускний пункт у місті Ель-Аріш, що в Північному Синаї, загинули п'ятеро поліцейських, ще 10 людей поранені, включаючи трьох цивільних осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 01 2017 19:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.