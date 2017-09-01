Через напад на блокпост у Єгипті загинули п'ятеро правоохоронців

Наразі жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за напад

Внаслідок нападу на контрольно-пропускний пункт у місті Ель-Аріш, що в Північному Синаї, загинули п'ятеро поліцейських, ще 10 людей поранені, включаючи трьох цивільних осіб.

"Щонайменше 5 поліцейських загинули, ще 10 людей, в тому числі троє цивільних, зазнали поранень унаслідок нападу на пропускний пункт в місті Ель-Аріш, що на півночі Синаю, в понеділок", - йдеться у повідомленні агентства Reuters.

Наразі жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, 31 грудня на півночі Синайського півострова в результаті вибуху придорожньої бомби загинули співробітник поліції і військовослужбовець.