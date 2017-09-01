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Через напад на блокпост у Єгипті загинули п'ятеро правоохоронців

Наразі жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за напад
Внаслідок нападу на контрольно-пропускний пункт у місті Ель-Аріш, що в Північному Синаї, загинули п'ятеро поліцейських, ще 10 людей поранені, включаючи трьох цивільних осіб.
Через напад на блокпост у Єгипті загинули п Фото: uapress.info

"Щонайменше 5 поліцейських загинули, ще 10 людей, в тому числі троє цивільних, зазнали поранень унаслідок нападу на пропускний пункт в місті Ель-Аріш, що на півночі Синаю, в понеділок", - йдеться у повідомленні агентства Reuters.

Наразі жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, 31 грудня на півночі Синайського півострова в результаті вибуху придорожньої бомби загинули співробітник поліції і військовослужбовець.

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09 01 2017 10:57
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