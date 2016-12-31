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Вибух у столиці Єгипту: загинули поліцейський і військовий

Бомба була підірвана дистанційно, коли поруч проїжджала бронемашина сил безпеки
На півночі Синайського півострова в результаті вибуху придорожньої бомби загинули співробітник поліції і військовослужбовець.
Вибух у столиці Єгипту: загинули поліцейський і військовий Вибух в Каїрі. Фото: Reuters

"Співробітник поліції і солдат були вбиті придорожньою бомбою на півночі Синайського півострова в Єгипті в суботу", - повідомляє Reuters з посиланням на джерела у правоохоронних органах країни.

Зазначається, що бомба була підірвана дистанційно, коли поруч проїжджала бронемашина сил безпеки.

Поки ніхто з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.

Нагадаємо, сьогодні у центрі Багдада, столиці Іраку, пролунав подвійний вибух, в результаті якого загинуло та було травмовано багато людей.

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31 12 2016 16:17
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