CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа півночі Синайського півострова в результаті вибуху придорожньої бомби загинули співробітник поліції і військовослужбовець.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух у столиці Єгипту: загинули поліцейський і військовий
Бомба була підірвана дистанційно, коли поруч проїжджала бронемашина сил безпеки
Вибух в Каїрі. Фото: Reuters
"Співробітник поліції і солдат були вбиті придорожньою бомбою на півночі Синайського півострова в Єгипті в суботу", - повідомляє Reuters з посиланням на джерела у правоохоронних органах країни.
Зазначається, що бомба була підірвана дистанційно, коли поруч проїжджала бронемашина сил безпеки.
Поки ніхто з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.
Нагадаємо, сьогодні у центрі Багдада, столиці Іраку, пролунав подвійний вибух, в результаті якого загинуло та було травмовано багато людей.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 12 2016 16:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
No articles
влажность:
давление:
ветер: