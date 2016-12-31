Вибух у столиці Іраку: щонайменше 21 загиблий

У центрі Багдада, столиці Іраку, пролунав вибух в результаті якого загинули 18 осіб.

Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на поліцію.

#BREAKING Central Baghdad blasts kill at least 18: police — AFP news agency (@AFP) 31 грудня 2016 р.

Al Jazzera повідомляє про як мінімум 43 поранених. З посиланням на соцмережі телеканал пише, що вибух стався в переповненому магазині.

Згодом ABC News повідомили про 21 загиблого.

За інформацією Kurdistan 24, вранці в суботу, 31 грудня, двоє смертників привели в дію вибуховий пристрій в переповненому торговому районі.

Джерело видання повідомило, що після першого вибуху люди попрямували на місце події для допомоги пораненим, в цей час пролунав другий вибух, в результаті якого загинули і отримали поранення ще більше людей.

Жодна з терористичних груп не взяла на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, 25 грудня у столиці Іраку Багдаді і передмісті серія вибухів забрала життя як мінімум 11 осіб. Повідомляється також про як мінімум 34 постраждалих.