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ПОЛІТИКА

ООН: російська агресія в Україні призвела до загибелі щонайменше 129 цивільних у квітні

10 травня 2024, 21:16
ООН: російська агресія в Україні призвела до загибелі щонайменше 129 цивільних у квітні
Фото: Укрінформ
Також в ООН додали, що кількість поранених значно зростає вже другий місяць поспіль.

Внаслідок російської агресії в Україні лише за квітень загинуло щонайменше 129 цивільних. Також сотні людей дістали поранення.

Про це повідомляє Організація Об'єднаних Націй (ООН).

Як зазначили в ООН, Місія ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні фіксує високий рівень жертв серед мирного населення внаслідок бойових дій біля лінії фронту.

"У квітні 2024 року в Україні загинули щонайменше 129 мирних жителів і 574 поранені", - сказано в повідомленні.

Також в ООН додали, що кількість поранених значно зростає вже другий місяць поспіль.

При цьому, за даними Організації, у квітні було зафіксовано 34 російські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури та 13 таких випадків в окупації, у тому числі й ті, що пов'язані із Запорізькою АЕС.

Нагадаємо, російські окупанти регулярно завдають масованих ударів по Україні за допомогою ракет та дронів. Вони ціляться по об'єктах цивільної інфраструктури, тому часто гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

Найбільше від атак потерпають ті населені пункти, що знаходяться біля лінії фронту. Ворог щодня вбиває мирних жителів Херсонської, Харківської та інших прифронтових областей.

ООНзагиблівійна в Україниросія-агресор

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