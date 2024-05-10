ООН: російська агресія в Україні призвела до загибелі щонайменше 129 цивільних у квітні
Внаслідок російської агресії в Україні лише за квітень загинуло щонайменше 129 цивільних. Також сотні людей дістали поранення.
Про це повідомляє Організація Об'єднаних Націй (ООН).
Як зазначили в ООН, Місія ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні фіксує високий рівень жертв серед мирного населення внаслідок бойових дій біля лінії фронту.
"У квітні 2024 року в Україні загинули щонайменше 129 мирних жителів і 574 поранені", - сказано в повідомленні.
Також в ООН додали, що кількість поранених значно зростає вже другий місяць поспіль.
При цьому, за даними Організації, у квітні було зафіксовано 34 російські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури та 13 таких випадків в окупації, у тому числі й ті, що пов'язані із Запорізькою АЕС.
Нагадаємо, російські окупанти регулярно завдають масованих ударів по Україні за допомогою ракет та дронів. Вони ціляться по об'єктах цивільної інфраструктури, тому часто гинуть і зазнають поранень мирні жителі.
Найбільше від атак потерпають ті населені пункти, що знаходяться біля лінії фронту. Ворог щодня вбиває мирних жителів Херсонської, Харківської та інших прифронтових областей.