Лідер німецької опозиції підкреслює важливість надання бойових літаків Україні в боротьбі з російською агресією

В низці країн це питання вже вирішено.

Лідер Християнсько-демократичного союзу, найбільшої опозиційної партії Німеччини, Фрідріх Мерц закликав до посилення підтримки України в її обороні проти росії.

Він наголосив на відправці бойових літаків, повідомляє Deutsche Welle.

Мерц заявив про необхідність допомоги Україні у відновленні контролю над її повітряним простором. Він підкреслив, що численні ракетні атаки на інфраструктуру, об'єкти електро- і водопостачання, лікарні та будинки для людей похилого віку не можна контролювати винятково з землі.

Лідер німецької опозиції зазначив, що в низці країн, включно з ЄС, питання поставок бойових літаків Україні вже вирішено. Також він закликав Німеччину не залишатися осторонь цього процесу.

Нагадаємо, раніше Мерц висловив припущення, що настав час досягти мирної угоди з росією щодо України. У минулому він неодноразово підштовхував Берлін до надання більшої військової допомоги Україні, включаючи партію крилатих ракет великої дальності Taurus.

"Ми повинні бачити, що ми відкриваємо можливості для того, щоб в якийсь момент довести цей конфлікт до кінця", — сказав він.

Мерц також висловився більш стримано щодо військової підтримки України з боку Німеччини. Мерц заявив, що Берлін має "продовжувати допомагати" Києву, і похвалив Еммануеля Макрона за те, що він запропонував членам НАТО розгорнути війська для проведення тренувальних місій в Україні. Водночас він пом'якшив свої висловлювання щодо військової допомоги, відмовившись повторити свої попередні вимоги щодо постачання ракет Taurus Україні.

Перші нідерландські винищувачі F-16 можуть відправитися в Україну вже незабаром. Ліцензія, необхідна для експорту винищувачів, вже видана, повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в Палаті представників парламенту.