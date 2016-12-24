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США попереджають про загрозу терактів в Єгипті

Держдеп закликав американців виключити поїздки за межами курортного Шарм-ель-Шейха
Державний департамент США попередив американських туристів, подорожуючих до Єгипту, про загрози терористичних атак.
США попереджають про загрозу терактів в Єгипті Фото: west-pearl.com.ua

"Терористичні атаки можуть відбутися в будь-якому місці країни", - йдеться в заяві Держдепартамент,  повідомляє Reuters.

Відомство нагадало, що за останній місяць у Єгипті сталося кілька нападів, у тому числі вибух в Коптському соборі, який забрав життя щонайменше 25 осіб.

Держдеп закликав американців виключити поїздки в Західну пустелю, на Синайський півострів і будь-яке інше місце за межами курортного Шарм-ель-Шейха.

Нагадаємо, у столиці Єгипту Каїрі стався потужний вибух біля коптського Кафедрального собору. В результаті якого щонайменше 35 людей отримали поранення, 25 загинуло. 

 
 
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24 12 2016 11:50
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