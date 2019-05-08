"Файне Місто 2019": файна музика, файні люди, файний фестиваль

Фестиваль "Файне Місто 2019" відбувався з 25 по 28 липня на території тернопільського іподрому, який розташований поблизу Тернопіля. "Файне" - один із небагатьох фестивалів в Україні, який об'єднує різні музикальні напрями: рок, поп, денс, альтернатива.

"Файні люди рівні в правах та свободах незалежно від раси, віросповідання, статі, освіти та кольору волосся", - конституція ФМ

З усіх куточків країни, від найменших до найстарших, з компаніями чи без, з котами чи єнотами (всі ми різні), але об'єднав нас "Файне Місто" та можливість протягом чотирьох днів забути про буденність.

До файного містечка доїхати дуже просто: є перевізники, а є файний автобус, який курсує з Тернополя кожні 30 хвилин, цілодобово. На вході ми обміняли квитки на браслет та отримали Passport "Файної людини", щоб увійти на саму територію потрібно пройти перевірку охоронців, які обшукували сумки та рюкзаки на наявність заборонених речей (список забороненого був опублікований на офіційних сторінках у соціальних мережах ФМ). Якщо все ж таки сталася біда - у вас знайшли скляну тару, ніж, газовий балончик чи ще щось - ці речі можна було віддати до камери зберігання, яка знаходиться біля входу.

Варто зауважити, що фестиваль має платне та безкоштовне наметове містечко: "Беверлі Хілз" та "Сайлент Хілс" відповідно. Відвідувачі, які оплатили проживання у платному наметовому - мають на руці додатковий браслет, а також "Файну торбу" (це все теж видають на вході).

Паспорт "Файної людини" - дуже потрібна річ, яка містить у собі всю вожливу інфрмацію про фестивальні локації, про графік Dark, Light, Main, Reggae, Beach stages, Амфітеатру, а також ціни на їжу та напої.

Торба "Файної людини" - тканинний рюкзак, який містить пляшку для води, тримач для телефона, наліпка та магнітик з логотипом ФМ, презервативи та картки зі знижкою на сніданок і пиво у пабі "КайФАЙНЕмо" та на гарячий душ.

У "нульовий" день на території фестивалю працюють намети з їжею та випивкою, відкритий для відвідувачів Амфітеатр, який пропонує переглянути українські фільмі, Reggae та Beach stages. Можна ходити по території, ознйомлюватися з локаціями, а також проводити час із друзями. У наметовому містечку можна зустріти імпровізовані концерти під гітару.

У перший день фестивалю починають працювати локації, відвідувачі можуть спробувати різні інтелектуальні ігри, відвідати "Салон краси", побувати у "Школі" та інших файних місцях. А також покататися на атракціонах.

Грандіозне відкриття літнього фестивалю розпочалось о 17:00. Мейн стейдж відкривав гурт Dance Party. Dance! Dance!, Лайт стейдж - Secret Forest, Дарк стейдж - Slice&Dice. Далі виступали українські та закордонні гурти.

Epolets, "Карна", "Элизиум" та The Hardkiss - запалювали на головній сцені фестивалю, а закривали Main Stage запальні Eskimo Callboy.



Фото: Epolets/IPress.ua



Фото: Элізіум/IPress.ua

Головними хедлайнерами другого дня був гурт Arch Enemy, який виступав о 23:30. Організатори ФМ дали шанс молодому гурту - The Sixsters. Це дівочий рок-гурт, який відкрив Мейн стейдж й отримав море підтримки від файних людей.



Фото: IPress.ua



Фото: IPress.ua

Останній день "Файного міста" подарував відвідувачам ветеранів українського року "Бумбокс", "Фіолет". Уперше на "Файному" виступав і гурт Rage, який дав драйву та запалив серця всіх відвідувачів.

Найочікуваніший гість, який подолав більше півтори тисячі кілометрів до України - гурт Powerwolf.



Фото: IPress.ua



Фото: IPress.ua

"Плюси" та "мінуси" фестивалю: Чому варто відвідати "Файне Місто"

Територія вільних людей - це можливість спробувати свої навички, проходячи різноманітні квести, брати участь у конкурсах, одружитись, пройти посвяту у "Файну людину" та зробити те, що ніколи не робили.

Із плюсів можна відзначити:

Жанрове різноманіття гуртів, завдяки якому, кожен відвідувач може знайти "себе".

Ті, хто має браслет платного наметового містечка - мають безкоштовний доступ до холодного душу, отримують "Файну торбу" та знижки.

Люди з інвалідністю могли вільно пересуватися територією.

На території працює медпункт і чергує карета швидкої допомоги.

Цілодобове курсування файного автобусу та файної маршрутки туди і назад.



Фото: IPress.ua



Фото: IPress.ua



Фото: Музей/IPress.ua