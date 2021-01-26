Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет ..

У період посилення карантинних обмежень та локдауна ми вчергове переконалися в тому, наскільки важливим є хороший Інтернет і його безперебійна робота. Наразі ми можемо онлайн купувати певні категорії товарів, замовляти ресторанні страви та навіть займатися спортом з тренером.

Окрім того, висока швидкість Інтернету потрібна не тільки в повсякденному житті, але й під час навчання та роботи, адже навчальні заклади та багато підприємств зараз переведені на віддалений формат. А це, в свою чергу, вимагає швидкого завантаження спеціалізованих програм, якісного зв'язку під час відеодзвінків та обробки великого обсягу інформації.

Справжнім порятунком у такій ситуації стає гігабітний Інтернет, який останнім часом стає все більш розповсюдженим серед користувачів по всій Україні. В яких ситуаціях може знадобитися підключення до мережі на такій високій швидкості та кому така послуга життєво необхідна - розповімо далі.

Гігабітний Інтернет - безлімітні можливості

Наразі у багатьох випадках стандартної швидкості Інтернету, що становить 100 Мбіт/с, стає недостатньо. Особливо необхідність у більш швидкому завантаженні інформації відчувають усі ті, хто працюють із великими базами даних, займаються потоковою обробкою фото та відео, а також проводять онлайн-стріми. Новітня високошвидкісна технологія здатна задовольнити й потреби абонентів у домашніх умовах, якщо ви не хочете переплачувати за низьку якість підключення.

Звичайно ж, щоб дійсно відчути всі вищеописані переваги, необхідно звернутися за допомогою до надійного та перевіреного провайдера, який буде відповідати всім вашим вимогам. Отримати можливість користуватися Інтернетом на швидкості до 1000 Мбіт/с ви зможете, скориставшись послугами всеукраїнського провайдера Мережа Ланет. Своїм клієнтам компанія пропонує ряд переваг:

швидка обробка заявок та оперативне підключення;

широка карта покриття в Києві та інших містах України;

цілодобова технічна підтримка від кваліфікованих майстрів;

різні тарифи на будь-який смак і бюджет;

приємний бонус у вигляді зручного онлайн-телебачення.

Окрім цього, Мережа Ланет пропонує і підключення кабельного телебачення з кращими вітчизняними та світовими телеканалами.

Неймовірно вигідна акція від провайдера Мережа Ланет

Ви хотіли б почати користуватися гігабітом, та не знаєте, скільки коштує ця послуга? Чи вважаєте, що це занадто дороге задоволення? А тепер уявіть, що ви зможете користуватися безлімітним домашнім Інтернетом до кінця травня за символічною ціною, отримавши море переваг і сервіс дійсно високого рівня! Це стало можливим завдяки акційній пропозиції "Лютий GIG" від Мережі Ланет.

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