Бізнес майбутнього. Топ бізнес-ідей на 2021 рік

Ви любите, щоб стіни будинку прикрашали картини? А що, якщо вам більше не потрібно їх купувати, а можна надрукувати самому, причому зображення зробити таким, яким хочете його бачити ви? Ні, мова не йде про фотошпалери або широкоформатний друк. Йдеться про пристрій зі світу 3D-принтерів, який з допомогою спеціальних програм дасть можливість друкувати картини відразу на стінах. Принтер стане відмінним пристроєм для будь-якого конструктора або проектувальника. Також варто відзначити, що принтер справляється зі своїм завданням на різних поверхнях, будь-то скло, пластик або дерево. Для роботи на об'єкті цілком вистачить рук однієї людини. Все що потрібно - встановити принтер на місці, і управляти за допомогою комп'ютера.

Smart-плівка

Людство вже адаптувалося до «розумної» техніки. Префікс "смарт" є у телефонів, телевізорів і асоціюється з новітніми цифровими технологіями. У найближчому майбутньому і смарт плівка знайде свою нішу в багатьох сферах життя. Електрохромна смарт-плівка являє собою полімерний матеріал, здатний так само як і смартскло у необхідний момент змінювати ступінь своєї прозорості, забезпечуючи або запобігаючи тим самим проникнення світлових променів. Така плівка є окремим (незалежним) елементом і може наноситься на шибки, або на скло міжкімнатних перегородок. В майбутньому її будуть використовувати в якості зворотного проєкційного екрана, на якому можна показувати відеоматеріали.

Агентство захисту персональних даних

На жаль, але активне просування людства в розвитку нових технологій, подорожей в космос і вдосконаленні штучного інтелекту має свою "темну" сторону. Одним з наслідків глобального переходу в онлайн та діджитал стала несподівана для багатьох "нагота" перед кіберзлочинністю. І мова йде не тільки про великі компанії, на які стабільно раз на кілька днів відбуваються кібератаки. Прості люди, які половину життя проводять в онлайні, також стають об'єктом тих, хто не проти поживиться особистою інформацією, вкрасти цінні дані, гроші з рахунків та ще багато чого. І багато у чому їх відкритість продиктована банальним незнанням. Уміння захистити себе віртуально або хоча б діяти безпечно затримується, а ось бажання користуватися благами інфосфери рветься вперед. І це означає одне. Виникає нова ніша бізнесу - сфера захисту даних простих людей, куди також входять послуги з навчання кібербезпеки. Чи можна на цьому заробляти - вирішувати вам, але ми впевнені, що клієнтів незабаром тут стане дуже багато. Достатньо лише правильно подати свої послуги.

Догляд за літніми

Насправді ця сфера абсолютно не нова. Але ми не могли її не освітлити в цій добірці. Просто тому, що не нова вона для західних країн, де вже давно існують цілі мережі профільних агентств, які надають можливість медичного та приватного догляду та нагляду за літніми людьми в пансіонатах, диспансерах, будинках похилих і вдома. А ось в Україні ця ідея, з якоїсь невідомої причини, не прижилася. І дуже добре, що сформована ситуація почала змінюватися. Вже зараз з'являється все більше пропозицій і на наших просторах. А що найголовніше, як тільки почали з'являтися пропозиції, стало помітно, наскільки великий потенційний попит у цій сфері. Почати працювати тут нескладно, головне надавати якісні послуги, а стартувати можна з малого.

Голографічний театр

Сьогодні ми живемо в такому світі, який письменники-фантасти описували на сторінках своїх творів ще років 50 тому. Авто без водіїв, 3D-принтери, штучний інтелект. Але якщо спуститися до простих сфер, які доступні всім, то можна також виявити багато чого цікавого серед нових технологій. І одна з них - голограми. За допомогою спеціальних пристроїв, які доступні на вільному ринку, можна створювати справжні об'ємні голограми. А що це означає? А це означає, що у сфері розваг намічається нова ніша. Варіанти застосування у таких пристроїв дуже різні - від шоу на весіллі або корпоративі, до крутих рекламних компаній численних фірм. Питання тільки в тому, хто буде надавати ці послуги потенційним клієнтам. Чи не ви випадком?

Віртуальний консалтинг з дизайну інтер'єрів

У світі, де один із трендів - дистанція (так, тепер дійсність така) і онлайн, професії, які раніше вимагали щільну взаємодію, для виживання починають підлаштовуватися під них. Одна з таких професій - дизайнер інтер'єрів. Якщо раніше дизайнери проводили багато часу разом зі своїми клієнтами, обговорювали прямо на місці варіанти, які зможуть зробити їх житло краще, то зараз все популярнішим стає дистанційний консалтинг. Тобто ви можете стати консультантом, не виходячи з дому. Всі об'єкти розглядаються за допомогою сучасних способів дистанційного спілкування. Та й за фактом послуги такого консалтингу будуть коштувати дешевше, оскільки це не повноцінний дизайн-проект, а тільки консультування. Решту клієнт робить сам. Так що, якщо ви розумієтеся в дизайні інтер'єрів, є дуже хороший шанс охазяйнуватися власним невеликим бізнесом.

Це тільки невелика кількість бізнес-ідей, а які з них вам прийдуться до вподоби - вирішувати тільки вам. Можливостей зараз дуже багато, варто тільки добре подумати, та сміливіше приступати до реалізації. Хай щастить вам!