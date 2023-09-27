Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф

У США передвиборча кампанія вже йде повним ходом. Оскільки результати виборів будуть дуже важливі для підтримки України у війні, ми вирішили інформувати вас про перебіг американських перегонів і перекладати цікаві матеріали. Сьогодні пропонуємо ознайомитися з дещо апокаліптичною колонкою Девіда Роткопфа про наростання фашизму Трампа та катастрофу, до якої рухаються Сполучені Штати. iPress неодноразово перекладав для вас його статті на тему війни та протистояння росії зі США. Звернув увагу на цей матеріал Джозеф Сірінсіоне, аналітик із питань національної безпеки, який має 40-річний досвід роботи у Вашингтоні та є членом Ради з міжнародних відносин, і якого ми теж перекладали. Він прокоментував матеріал словами: "Ми повинні дивитися правді в очі. Трамп будує фашистський рух".

Загроза для Америки

У вихідні Трамп закликав до страт і цензури в ЗМІ. Змусьте його республіканських опонентів підвестися та обрати, на чиєму вони боці, заликає Девід Роткопф у колонці для The Daily Beast.

Дональд Трамп цими вихідними втратив свій клятий розум. Точніше кажучи, він чіткіше, ніж зазвичай, виявив божевільного диктатора, який ховається в ньому. Але водночас Трамп зробив дещо, що здавалося неможливим. Він створив можливість для того, щоб республіканські дебати цієї середи стали актуальними.

Але що, якби модератори Fox News Дана Періно та Ілля Кальдерон насправді серйозно ставилися до своєї роботи? (Я не враховую в цьому питанні співмодератора Стюарта Варні – безсоромного хама, якому не може бути жодної спокути).

Що, якби вони визнали, що Трамп вихідними дав зрозуміти, що майбутні вибори стосуються одного питання – чи залишаться Сполучені Штати функціонуючою демократією – і, відповідно, поставилися б до своїх журналістських обов'язків із тією серйозністю, на яку вони заслуговують?

Протягом багатьох років було очевидно, що Дональд Трамп – найбільша безпосередня загроза, з якою стикається Америка. (Свою першу колонку з попередженням про загрозу, яку він становить, я написав вісім років тому, 2015-го). Якщо його діяльність на посаді президента не зробила це очевидним – від його потурання владіміру путіну та іншим диктаторам до його відповідальності за смерть сотень тисяч людей під час COVID, від його корупції до спроби державного перевороту 6 січня, – то роки, що минули відтоді, мали б зробити свою справу.

Мовчання ягнят

За цей час члени кабінету та деякі з колишніх вищих радників Трампа публічно висловили своє глибоке занепокоєння щодо невідповідності обійманій посаді та небезпеки, яку може становити його переобрання. Йому чотири рази висувалися кримінальні звинувачення за 91 пунктом різних злочинів. Наступного року на нього чекає загалом сім різних судових процесів – і їхня кількість продовжує зростати. Трамп майже щодня самодискредитувався з юридичної, моральної та етичної точок зору, відсторонивши себе від обіймання державних посад.

Але попри все це він зберігає значну підтримку громадськості та Республіканської партії – навіть якщо ви не вірите деяким найбезглуздішим результатам соціологічних опитувань, які ми нещодавно бачили.

Значною мірою його тривала життєздатність як кандидата пояснюється тим, що лідери Республіканської партії знову і знову ставлять партійність – і свій страх перед монстром, до якого вони причепили свої політичні вози, – вище за патріотизм. Або присягу, яку вони склали на посаді. Або навіть над тією дещицею людської порядності, яка вимагала б зректися цього злісного божевільного. За невеликою жменькою винятків (дякуємо колишнім конгресменам Ліз Чейні та Адаму Кінзінґеру), вони відмовилися засудити навіть його найогидніші вчинки (заколот, сексуальне насильство, викрадення національної таємниці).

Навіть ті, хто його зневажає (так, я маю на увазі Мітчела Макконнелла), були стримані у своїх висловлюваннях про цього потенційного американського Муссоліні.

Фашизм наростає

Але цими вихідними Трамп вийшов на новий рівень. Він підвищив градус свого фашизму до 11.

В окремих дописах на Truth Social він дав зрозуміти, що в разі переобрання, замість того, щоб загравати з диктатурою, він прийме її всім серцем, у всіх найгірших можливих формах.

Трамп опублікував допис, в якому засудив генерала Марка Міллі, патріота, який справедливо вважав своїм обов'язком зменшити ризики, які американський експрезидент становить для світу. У ній він заявив, що інформаційно-пропагандистські зусилля Міллі в Китаї, спрямовані на зменшення ризику можливої ядерної війни, спровокованої Трампом, були "настільки кричущим вчинком, що в минулі часи покаранням за нього була б СМЕРТЬ".

Потім він написав, що в разі переобрання він проведе розслідування проти компанії Comcast (власника NBC і MSNBC, а також бізнес-партнера співведучого дебатів Univision) на предмет "зради, що загрожує країні". Трамп додав, що за його адміністрації "вони та інші ЗМІ будуть ретельно перевірятися на предмет їхнього завідомо нечесного і корумпованого висвітлення людей, речей і подій".

Їхній очевидний злочин? Говорити правду про Трампа.

Ці погрози затьмарили його заклик до Республіканської партії закрити уряд, щоб припинити кримінальні переслідування, спрямовані проти нього.

Людина, яка є найімовірнішим кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах наступного року, відкинула всі претензії на повагу до американських законів, цінностей, принципів чи самої демократії. Він просить, щоб його зробили нашим Цезарем. І це не перебільшення. Прийміть те, що відбувається.

Хто захистить Америку?

Отже, питання, яке зараз стоїть перед кожним американцем – і особливо перед так званими лідерами Республіканської партії – полягає в наступному: Чи підтримуєте ви президента, який погрожує своїм критикам смертю? Чи підтримуєте ви президента, який прагне змусити замовкнути свободу слова у США? Чи не настав час визнати загрозу, яку представляє Дональд Трамп? Припинити висміювати його або шукати йому виправдання?

Що ще важливіше, справжні журналісти не лише ставили б ці запитання, але й наполягали б на реальних відповідях. Вони б відстежували, коли кандидати намагаються ухилитися від відповідей. Вони б запитували учасників дебатів: "Скільки злочинів має скоїти або погрожувати скоїти ця людина, щоб ви наважилися його критикувати?"

Журналісти визнали б, що кожне їхнє запитання, яке не стосувалося загрози Трампа демократії, допомагало б йому перемогти. Вони зрозуміли б, що кожна ухильна відповідь наближає нас на крок до диктатури.

Високі ставки

Час підігравати Трампу закінчився. Ставки занадто високі.

Але нічого з цього не станеться. Принаймні не з боку кандидатів від Республіканської партії чи модераторів Fox News. Тому що праве крило в Америці не лише не боїться загроз Трампа для демократії, але й разом із ним активно протистоїть їй.

Від придбання більшості у Верховному суді до позбавлення роботи законно обраних посадовців і придушення голосування – кожен крок Республіканської партії та її прибічників сьогодні надсилає сигнал: вони усвідомлюють, що не можуть перемогти на чесних виборах, що правління більшості є екзистенційною загрозою для їхнього корумпованого мізогіністичного руху білих расистів-супрематистів.

І слухайте уважно, бо кожна маленька хитрість і відволікання уваги, кожне відхилення та спроба змінити тему робить кінець американського експерименту все більш і більш імовірним. Якщо тільки решта з нас – більшість, якої вони бояться – не проголосує масово і не зупинить цього чоловіка, поки не стане занадто пізно.

Отже, якщо ви дивитеся дебати, слухайте уважно. Уважно слухайте питання, які ви не почуєте. Уважно слухайте захист демократії, якого не буде.

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