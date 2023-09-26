Скандал у США: Трамп запропонував стратити генерала Міллі – The Atlantic

Брайан Клаас – автор статей у The Atlantic та доцент кафедри глобальної політики в Університетському коледжі Лондона розповідає про те, як Трамп і його поплічники намагаються посіяти страх і загрозу смерті серед американських посадовців. Ця тема майже не висвітлювалася мейнстрімними медіа.

Колишній президент підбурює до насильства проти головного генерала країни. Реакція Америки розгублена та заціпеніла, пише The Atlantic.

Пізно ввечері минулої п'ятниці експрезидент Сполучених Штатів – і провідний кандидат від Республіканців на посаду наступного президента – натякнув, що головний американський генерал заслуговує на смертну кару.

Така заява була би немислимою у будь-якій іншій розвиненій демократії. Але Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social написав, що телефонний дзвінок Марка Міллі, щоб заспокоїти Китай після штурму Капітолію 6 січня 2021 року, був "настільки кричущим вчинком, що в минулі часи покаранням була б СМЕРТЬ". (Насправді телефонний дзвінок був чітко санкціонований посадовими особами адміністрації Трампа). Погрози Трампа на адресу Міллі з'явилися після того, як журнал The Atlantic опублікував профіль Міллі, написаний головним редактором цього видання Джеффрі Голдбергом, який детально описав способи, якими Міллі намагався захистити Конституцію від Трампа.

І, як наголошує автор, жодна з перших шпальт провідних газет не надрукувала "Трамп вважає, що топгенерал заслуговує на страту" або "Експрезидент звинувачує генерала в державній зраді". Натомість допис Трампа заледве потрапив у новини. Більшість американців, які не стежать за Трампом у соціальних мережах, ймовірно, навіть не знають, що це сталося.

Риторика Трампа небезпечна не лише тому, що вона підбурює до насильства проти державних службовців, наголошує The Atlantic, але й тому, що вона показує, наскільки країна оніміла до загроз, більш характерних для авторитарних режимів, що зазнали краху. Сполучені Штати не просто наближаються до значного ризику політичного насильства під час президентських виборів 2024 року. Вони також здебільшого не усвідомлюють, куди вони рухаються (все за методичками Кремля, адже ми на собі спостерігали як російські політтехнологи нарощували протистояння і розкол в українському суспільстві до цього. – iPress).

The Atlantic зауважує, що Трамп любить ховатися за тонким шаром правдоподібного заперечення, але він точно знає, що робить. Якби бос мафії сказав: "У минулі часи таким, як ти, ламали б ноги", ніхто не сприйняв би це за історичне спостереження. Пропозиція очевидна, і вона виходить від людини, яка має один з найгучніших мегафонів в Америці – мегафон, який спрямований прямо на мільйони екстремістів, добре озброєних, які наполягають на нелегітимності уряду і вважають, що такі люди, як Міллі, є частиною змови "глибинної держави", спрямованої проти країни.

Науковці мають офіційний термін для позначення саме такого типу підбурювання: стохастичний тероризм. Впливова фігура з великою кількістю прихильників демонізує людину або групу людей. Існує велика ймовірність того, що невелика кількість послідовників сприйме ці слова буквально – коли Трамп натякає, що Міллі заслуговує на смерть, деякі з його послідовників можуть сприйняти це як наказ до дії. Кількість тих, хто буде діяти, не обов'язково має бути великою, щоб результат був жахливим.

Один із поплічників Трампа в Конгресі вже повторив підбурювання до насильства. Республіканець Пол Госар з Арізони написав у своєму інформаційному бюлетені, який фінансується платниками податків, що "в кращому суспільстві таких виродків, як генерал Міллі, що пропагує содомію, повісили б". Сенс не двозначний: Госар прямо каже, що вбивство Міллі було б бажаним.

Автор статті зауважує, що як політолог, який вивчає політичне насильство в усьому світі, він би пояснив відсутність гучних вбивств у Сполучених Штатах за часів Трампа і після нього простою вдачею. Він нагадує, що у 2018 році один божевільний послідовник Трампа, Сезар Сайок, надіслав трубчасті бомби громадським діячам (і медіа-організації), які випадково опинилися серед тих, кого Трамп найчастіше атакував у своєму твіттері. На щастя, ніхто не загинув – не тому, що небезпека риторики Трампа була перебільшена, а тому, що Сайок не вмів робити бомби.

Напередодні одних із найсуперечливіших виборів в американській історії, що викликають найбільший розкол у суспільстві, всі інгредієнти смертоносного рецепту політичного насильства вже приготовані: політика високих ставок, яка передбачає, що переможець отримує все; широко розповсюджені конспірологічні марення, що відривають прихильників від об'єктивних реалій; припущення, нібито політичні опоненти не є "справжніми американцями"; велика кількість насильницьких екстремістів, які мають вільний доступ до смертоносної зброї; рух, лідер якого не гребує жодною можливістю, аби вихваляти тих, хто вже брав участь в атаках на уряд.

Брайан Клаас резюмує, що зрештою, везіння закінчується. Політичне насильство, як відомо, важко передбачити з точністю, але чи здивується хтось, якщо агресивна риторика Трампа призведе до реальних нападів напередодні виборів 2024 року – або після них, якщо він програє?

З усіх цих причин нещодавня несамовита тирада Трампа про Міллі має стати тривожним дзвіночком – переконує The Atlantic. Але в сьогоднішньому політичному кліматі цей інцидент ледь помітний. Скандали Трампа стали передбачувано банальними. А американські журналісти перетворилися на золотистих ретриверів, які стежать за пусковою установкою для тенісних м'ячиків. Щоразу, коли вони починають ганятися за одним м'ячиком, у полі зору одразу ж з'являється новий, що спонукає до нової гонитви.

Зрештою, гонитва за тенісними м'ячиками набридає. Ми стаємо більш сприйнятливими до будь-яких відволікаючих чинників: ЗМІ зациклилися на худі Джона Феттермана замість того, щоб розповідати про невблаганний, але передбачуваний ризик політичного насильства, інспірованого Трампом.

Через постійний потік божевільного авторитарного екстремізму від людини, яка може незабаром повернутися на посаду президента, ми втратили будь-яке відчуття масштабу та перспективи. Але ні американська преса, ні громадськість не можуть дозволити собі бути приспаними. Людина, яка, будучи президентом, підбурювала до насильницького нападу на Капітолій з метою скасувати результати виборів, знову відкрито розпалює політичне насильство і відкрито підтримує авторитарні стратегії, якщо повернеться до влади. Ось така історія виборів 2024 року. Все інше – лише декорації.

P.S. Після появи коментарів Трампа і конгресмена про те, що Міллі має бути страчений, американські генерали у відставці засудили ці висловлювання.

Марк Гертлінг, генерал-лейтенант у відставці, командувач ЗС США в Європі у 2011-2012 роках:

Дедалі частіші нападки на генерала Міллі з боку обраних посадових осіб є мерзенними, підлими і повинні бути засуджені ВСІМА колегами-посадовцями..., але вони цього не зроблять. Це стало заразною хворобою, і Трамп є нульовим пацієнтом.

Бен Ходжес, генерал-лейтенант у відставці, командувач ЗС США в Європі у 2014-2018 роках:

Америці пощастило мати Марка Міллі на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів протягом останніх чотирьох років. Його тверде, самовіддане керівництво і мудрі поради гарантували, що американцям ніколи не доведеться задаватися питанням, чи не порушать їхні військові присягу на вірність Конституції.

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