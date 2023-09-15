Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські

Великий прихильник визволення поневолених народів росії, співробітник американського Jamestown Foundation та автор книги про розпад рф Януш Бугайські звертає увагу, що Україна веде бойові дії не тільки на фронті, але поза ним – у багатьох сферах. І закликає світ бути готовим до розпаду росії. Він продовжує тему, яку підняв на початку цього тижня Едвард Лукас.

Контрнаступ України – це не лише величезні військові зусилля, спрямовані на те, аби повернути всі окуповані території від російських загарбників. Він також включає в себе багатовекторну стратегію, спрямовану на те, щоб Україна не зазнала повторного нападу, підриваючи потенціал москви та руйнуючи її імперію. Цей зовнішній фронт складається з трьох основних елементів: диверсійні операції, інформаційна війна та сприяння національному і регіональному визволенню.

Диверсійні операції всередині росії розширилися за останні кілька місяців. Хоча українська влада не розкриває джерела цих місій, факти свідчать, що значна частина з них координується спецслужбами, інфільтрованими в росію, яким допомагають місцеві антимосковські симпатики. Мета – знищити якомога більше російської інфраструктури, спалюючи склади боєприпасів, енергосховища, заводи з виробництва зброї, залізничні станції, склади і будь-які об'єкти, які можуть бути використані у військових цілях. Про підпали повідомляють і знімають на відео щодня, хоча кремль замовчує про масштаби і постійність таких дій.

Найбільш вражаючими диверсійними операціями стали атаки безпілотників на військові аеродроми в глибині росії. Вони викрили слабкий стан російських систем протиповітряної оборони в країні, яка є занадто великою для москви, щоб її контролювати. Нещодавнім драматичним успіхом став удар БПЛА, який знищив або серйозно пошкодив шість військово-транспортних літаків Іл-76 в аеропорту Пскова – за сотні миль від українського кордону. Безпілотники були розміщені на території росії українськими оперативниками та прихильниками. Такі атаки повторюються і в інших частинах країни, в тому числі в Новосибірську, де нещодавно був знищений надзвуковий бомбардувальник Су-24. Частину саботажу також приписують місцевим повстанцям, які протестують проти війни або прагнуть повалити режим путіна.

Другим ефективним елементом демонтажу рф в Україні є інформаційна війна. На відміну від дезінформаційного наступу москви, яка намагається переконати світ у тому, що росія є наддержавою, українські фахівці щодня викривають жалюгідний стан російської економіки, армії, інфраструктури та суспільства. Хоча кремль намагається блокувати такі факти, все більше російських громадян усвідомлюють, що державна будівля ґрунтується на масованій брехні про військову міць, економічну силу та міжнародний престиж росії. росія стала посміховиськом у більшості соціальних мереж, і це буде посилюватися в міру того, як Україна просувається вперед у звільненні своїх земель, а російські військові відступають.

Третім елементом наступу України є рух "прометеївського визволення", в якому надається платформа для націй і регіонів всередині росії, які прагнуть свободи і нових політичних структур. "Прометеїзм" – це ідеологія і стратегія, розроблена на початку ХХ століття для боротьби з російським імперіалізмом шляхом заохочення його розпаду і створення нових національних держав. Рух відроджується в Україні та Польщі в розпал військових поразок росії.

Перший прометеївський рух виник під час розпаду царської імперії і проголосив національне визволення Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви та Польщі як приклад для інших поневолених народів. Більшовики Леніна захопили владу в жовтні 1917 року, щоб відновити російську імперію, що розпалася. Після кількох років війни та завоювань їм вдалося підкорити декілька нових держав, які проголосили свою незалежність, зокрема Україну, білорусь, Грузію, Вірменію, Азербайджан та низку республік на території нинішньої рф, в тому числі на Північному Кавказі та Середньому Поволжі.

У серпні 2023 року Верховна Рада України створила Спеціальну комісію з питань вироблення державної політики у сфері взаємодії з національними рухами та корінними народами російської федерації. Керівники Комісії стверджують, що в Україні існує широкий консенсус щодо того, що поки росія зберігає свої імперські володіння, вона продовжуватиме становити загрозу для своїх сусідів. Тому Комісія прагне встановити контакти з представниками неросійських народів, у тому числі на Кавказі, в Сибіру та Середньому Поволжі, з метою дезінтеграції штучної федерації. Хоча більшість рухів за незалежність діють за кордоном, вони також підтримують зв'язки зі своїми рідними республіками, в тому числі з урядами у вигнанні Чечні і Татарстану.

У 2023 році з'явився Форум вільних націй постросії, який став широкою платформою для визвольних рухів, що прагнуть незалежності від москви. Форум проводив заходи в різних столицях, включаючи Київ, Варшаву, Вашингтон і Токіо. Його основна ідея полягає в тому, що заохочення націй і регіонів до співпраці у створенні "постросії" допоможе стримати насильницьку дезінтеграцію, якої побоюються деякі західні уряди. Краще бути готовим до розпаду росії, ніж бути захопленим зненацька, коли вона почне розпадатися.

Януш Бугайські – старший науковий співробітник Jamestown Foundation у Вашингтоні, округ Колумбія. Його нещодавня книга "Держава, що не відбулася: путівник по розпаду росії". А наступна називатиметься "Ключова Польща: висхідний стратегічний гравець Європи".

Джерело: The Geopost