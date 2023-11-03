росія почала світову війну та розділила світ навпіл. Але її може завершити перемога України – Януш Бугайські

Співробітник американського Jamestown Foundation і автор книги про розпад рф Януш Бугайські у газеті Istraga – виданні Боснії та Герцеговини, пояснює суть світового протистояння двох блоків країн, які сформували війни в Україні та на Близькому Сході. І це не просто блок демократичних країн проти блоку авторитарних. Бугайські вважає, що з нападом росії на Україну в лютому 2022 року почалася світова війна. Це – роз'яснювальна стаття для західного читача, увагою якого маніпулюють не завжди відверті ЗМІ. Вона нівелює більшість міфів, які останнім часом колами розходяться по локальним медіа в Європі. І це – зразок, як слід інформаційно протистояти кремлівським рупорам на Заході: компетентно, глибоко, доступно, чесно.

Низка локальних воєн переросла у глобальну боротьбу за домінування та вплив між двома конкуруючими блоками. Це не просто питання авторитаризму проти демократії чи Заходу проти Сходу, а поява міжрегіональних угруповань, які не можуть співіснувати. Це не "зіткнення цивілізацій" чи релігійна війна, а конфлікт, в основі якого лежить набагато більш фундаментальний та екзистенційний поділ.

Ці два блоки найкраще можна визначити як імперську коаліцію та коаліцію незалежності. росія і Китай стоять на чолі імперського блоку, прагнучи до гегемонії над сусідами шляхом домінування над їхніми економіками, визначення їхніх політичних систем і захоплення їхніх територій. Їхніми природними союзниками є держави, які мають власні регіональні мініімперські амбіції – такі як Іран, Північна Корея та Сербія, або режими, які користуються їхньою економічною та дипломатичною підтримкою, щоб залишатися при владі, зокрема білорусь та Угорщина.

Коаліція незалежності базується навколо західних і східних демократій, але також включає напівавторитарні держави, які прагнуть зберегти свою незалежність від імперських хижаків. Сполучені Штати – найпотужніша антиімперська держава, яка сама постала на місці колишньої імперії. Вашингтон зрозумів, що не можна нав'язувати демократію після невдач в Іраку та Афганістані, хоча американські лідери вважають, що демократична форма правління вигідна більшості громадян.

НАТО і ЄС є добровільними коаліціями, які забезпечують безпеку і процвітання своїм членам. Низка тихоокеанських держав, включаючи Японію, Південну Корею, Тайвань, Філіппіни, Австралію і Нову Зеландію, шукають подібного захисту від імперських самозванців. До блоку незалежності також входять нові демократії, такі як Україна, Молдова та Грузія, демократії, що розвиваються, і навіть квазіавторитарні держави, які прагнуть захистити свою незалежність від імперських сусідів – такі як Азербайджан та країни Центральної Азії.

Існує також третій блок держав, які опортуністично коливаються між двома основними глобальними коаліціями, включаючи Індію чи Індонезію, або країни Африки, Південної Азії та Латинської Америки, які заклопотані внутрішньою боротьбою за владу та економічною відсталістю і підтримують тих, хто підтримує їхніх лідерів або надає їм економічну допомогу.

Цей глобальний розкол був викритий і поглиблений серією воєн, в які все частіше втягуються великі держави. росія розпочала нову "світову війну", вторгнувшись в Україну в лютому 2022 року, розраховуючи на швидке імперське завоювання, але зараз стикається з катастрофічними військовими втратами, скороченням цивільної економіки та можливим розривом на низку незалежних держав, які захочуть приєднатися до глобального "блоку незалежності".

Щоб приховати свої втрати і підірвати лідерство США і ЄС у блоці незалежних держав, Москва заохочує конфлікти в кількох інших регіонах. Вона отримує вигоду від маріонеток, колабораціоністів і бенефіціарів, таких як Хамас, Хезболла та іранський режим, які здійснюють терористичні атаки і розпалюють війни на Близькому Сході. Вона заохочує режим Вучича та його поплічників у Боснії і Герцеговині, Косові та Чорногорії дестабілізувати незалежні уряди і створювати проблеми для Вашингтона і Брюсселя на Західних Балканах. І вона підтримує Північну Корею в її загрозливому ядерному курсі щодо Сеула і Токіо.

Москва і Пекін постійно перебувають у пошуку нових регіональних конфліктів, які вони можуть використати проти своїх західних супротивників. Однак не всі регіональні війни вигідні росії, а навпаки, можуть сприяти зміцненню як національної незалежності, так і регіональної стабільності. Перемога України через вигнання російських військ з усієї її території прокладе шлях до розширеної і більш безпечної Європи. На Південному Кавказі, після того, як у вересні Азербайджан в результаті короткого військового наступу повернув свої окуповані території після тридцятирічного збройного конфлікту з Вірменією, він тепер готовий стати конструктивним регіональним гравцем. Така трансформація також вимагатиме більш скоординованої участі США та ЄС.

На Сході Європи росія програє, і це підірве позиції нинішніх режимів у Сербії, Білорусі та Угорщині. А на Південному Кавказі втратять позиції і росія, і Іран - дві держави, які процвітають на регіональних конфліктах. Війна між ізраїльтянами і палестинцями може бути вирішена лише за допомогою формули двох держав, в якій Ізраїлю гарантується безпека, а Палестина позбавляється можливості нападати на свого сусіда. Таке рішення було відкинуто палестинськими лідерами, які хочуть, щоб Ізраїль був стертий з лиця землі, а їхня радикальна позиція уможливила проникнення Ірану за підтримки росії.

Твердження про те, що США і ЄС не можуть одночасно керувати двома або більше масштабними регіональними війнами, є оманливими. Жодна з цих держав не бере безпосередньої участі у бойових діях в Україні чи на Близькому Сході. Однак інтенсивні війни завжди показують, що в часи відносного миру Захід недооцінює імперіалістів, не встигаючи за необхідним виробництвом зброї та боєприпасів.

У західному альянсі ізраїльсько-палестинська війна викликає більше розбіжностей, ніж війна в Україні. Відкрита агресія Москви проти України не могла бути прихована і призвела до створення міцної коаліції для надання військової та гуманітарної допомоги, яка навряд чи розпадеться. Тим не менш, дипломатична увага і фінансові ресурси ЄС будуть розподілені між Україною і Газою, і може виявитися складніше надавати Києву великі обсяги економічної допомоги і військової техніки.

Що стосується Близького Сходу, то в західних країнах завжди існувало сильне ліве антиізраїльське лобі, яке посилюється антисемітськими націоналістами в європейських популістських партіях. Ці політичні угруповання залишаються вразливими до російського проникнення, в якому опозиція до Ізраїлю використовується як інструмент проти Америки. Західні лідери також побоюються терористичних атак і насильницьких вуличних протестів, якщо вони явно підтримають Ізраїль, що, в свою чергу, підживлюватиме ультраправих радикалів та ісламофобів на майбутніх національних і європейських виборах. Багато урядів також остерігаються відштовхнути ісламські держави в Африці та Азії своєю проізраїльською позицією. Американське лідерство знову буде вирішальним у результаті глобального протистояння між суверенітетом і підкоренням.

Джерело: Istraga