Кремль маніпулює. Захід продовжує вестися на гру путіна – t-online

Кремль, позбавлений воєнної сили, намагається маніпулювати й управляти Заходом за допомогою лестощів, шантажу та відвертих погроз. Про це пише німецьке видання t-online в контексті нещодавніх заяв канцлера Німеччини Мерца про відсутність обмежень на удари по росії.

путін та його поплічники в Кремлі погрожують Заходу. Це відбувається з неприємною регулярністю протягом останніх трьох років. Незаконне вторгнення росії в Україну, яке диктатор путін відкрито розглядає як кампанію знищення сусідньої країни, її мови та культури, Кремль постійно супроводжує спробами дезінформації та психологічних маніпуляцій, пише німецьке видання t-online.

Це знову стало очевидним у понеділок. Канцлер Фрідріх Мерц майже мимохідь оголосив про фундаментальну зміну німецької політики щодо України. Він говорив про зняття обмежень на дальність дії німецької та західної зброї, яка вже поставлена в Україну. Якщо це дійсно станеться, це буде зміна парадигми й розрив з політикою його попередника Олафа Шольца.

Кремль відреагував на заяву Мерца. "Це досить небезпечні рішення, якщо вони будуть прийняті", – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, маючи на увазі зняття обмеження дальності для західної зброї в Україні. У риториці російського режиму Мерц, таким чином, є тим, хто нагнітає ситуацію.

Але це ще не все, зауважує t-online. Дипломатичні розбіжності продовжилися у вівторок. Президент Трамп приєднався до дебатів і різко розкритикував путіна. "Що путін не розуміє, так це те, що без мене з росією вже сталося б багато дійсно поганих речей – я маю на увазі дійсно поганих", – написав він на своєму онлайн-сервісі Truth Social. 78-річний президент додав: "Він грає з вогнем".

Реакція Кремля не змусила себе довго чекати. Вона прийшла в особі відомого пропагандиста Дмитра Медведєва. "Щодо слів Трампа про те, що путін "грає з вогнем" і з росією відбудуться "дуже погані речі": я знаю тільки одну справді погану річ – Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє!" – написав він англійською у соцмережі Х. Ось вона знову, загроза ядерної ескалації.

Головна загроза для західного альянсу

За інформацією t-online, психологи описують цей тип маніпуляції як метод DARVO. Ця абревіатура розшифровується як заперечення, напад, зворотна жертва та кривдник. Вважається популярним прийомом в репертуарі людей з яскраво вираженими нарцисичними рисами. Тактика використовується авторитарними організаціями, такими як палестинські терористи Хамас, а також білими расистами з руху MAGA. І, не в останню чергу, зауважує видання, самим нинішнім президентом США.

Кремлівські пропагандисти також вправні в цьому. У 2016 році дослідження НАТО дійшло висновку, що спроби росії систематично маніпулювати західною громадською думкою становлять серйозну загрозу для Альянсу.

"росія добре озброєна знаннями про різні цільові аудиторії всередині країни й за кордоном", – йдеться в дослідженні. Таким чином, Кремль свідомо поширює сконструйовані наративи, "щоб підірвати якість ЗМІ, об'єктивність подачі новин і довіру до західних політиків і міжнародних організацій". Його мета: західні суспільства мають бути розділені, а довіра до західних політиків і демократичних інститутів підірвана, "тоді як в росії державний контроль над ЗМІ дозволяє подавати послідовні й чіткі меседжі, які підтримують і консолідують позицію політичної еліти і путіна, чия політика на міжнародній арені не ставиться під сумнів громадянами".

Нападки Кремля на ідеологічного опонента

За десятиріччя нічого не змінилося. Навіть навпаки, з початком війни в Україні Кремль посилив атаки на свого ідеологічного супротивника. Як і в часи холодної війни, росія засипає прихильників України гібридними дезінформаційними кампаніями, таємними операціями й досить відвертим впливом, наприклад, у вигляді ядерних погроз, які зараз знову озвучив Медведєв.

Тим часом, зауважує t-online, європейські лідери Кір Стармер, Еммануель Макрон і Фрідріх Мерц, схоже, готові більше не дозволяти цій маніпулятивній риториці впливати на їхні політичні рішення. Нещодавно було запроваджено новий пакет санкцій проти росії, і, як кажуть, готується ще один. Мета витрачати 5 % національного бюджету на оборону, яка здавалася немислимою ще кілька місяців тому, обговорюється всерйоз. І навіть постачання крилатих ракет Taurus серйозно розглядається частиною нового німецького уряду.

Втім, навіть спроби росії словесно задобрити Захід в кінцевому підсумку досягають бажаного ефекту, створюючи у адресата відчуття неспокою і прихованої нервозності. путіну, його прес-секретарю Дмітрію Пєскову, міністру закордонних справ Сєргєю Лаврову або горезвісному колишньому президенту Дмітрію Мєдвєдєву байдуже, наскільки грубими можуть бути їхні погрози – вони мають свій ефект.

Відколи Трамп вступив на посаду, ядерна карта більше не варіант

Як наголошує t-online, в основі російської пропаганди лежить ще один метод з арсеналу радянських спецслужб: рефлексивний контроль. Противника так довго перевантажують конкретною інформацією, що врешті-решт він сам починає діяти в інтересах Кремля.

Улюблений інструмент Кремля – погрози ескалації. Вони майже завжди викликають однакову реакцію в окремих представників західних демократій. Немов на доказ цього, соціал-демократичний експерт з питань зовнішньої політики Ральф Штегнер назвав заяву канцлера Фрідріха Мерца про обмеження дальності некорисною. За його словами, все, що розширює війну, є неправильним. "Я думаю, що краще активізувати дипломатичні зусилля", – зазначив він в інтерв'ю RND.

Метод рефлексивного контролю вже працював у розпал холодної війни, за часів правління Хрущова. путінський режим також експлуатує його. Протягом майже трьох років Кремль неодноразово погрожував ядерною війною. Однак з приходом до Білого дому Дональда Трампа карта ядерної війни більше не є стратегічним варіантом. Трамп налаштований на мирні переговори, і путіну доводиться якось створювати враження, що він бере в них участь, хоча, як нещодавно відкрито зізналися його переговірники в Стамбулі, його єдиною турботою є можливість продовжувати війну.

путін, зокрема, користується своєю підготовкою агента КДБ; він мислить і діє "з менталітетом терориста", каже колишній агент ЦРУ Джон Сайфер. За його словами, він вселяється у підсвідомість своїх ворогів. "російські служби вже давно приділяють набагато більше часу таким речам, як дезінформація, саботаж, обман, агітація і вбивства, – пояснив Сайфер, який є експертом з росії, в інтерв'ю Business Insider. – Те, що ми бачили від путіна протягом останніх 20 років – це саме такі асиметричні атаки. Як терористична група, яка не може безпосередньо протистояти ворогу, він шукає вразливі місця, які можна використати, і слабкі цілі для атаки".

путін і Ленін: схожість навряд чи є випадковістю

Видання наголошує, що путін вважає слабкими не лише США та Трампа, але й увесь Захід. Він і його поступливі союзники знову і знову дають це зрозуміти у своїх промовах і постах у соцмережах. путін бачить себе в ролі сильної людини й вірить в історично визначене завдання: боротися з ліберальною, плюралістичною демократією Заходу, яку він вважає занепадницькою. У цьому путін і його послідовники згодні з Леніним. Комуністичний революціонер колись висловив своє презирство до Заходу наступною формулою: "Капіталісти продадуть нам мотузку, на якій ми їх потім повісимо".

Схожість у виборі слів між путіним і Леніним, на думку t-online, навряд чи є збігом. Про те, що на путіна так само впливають методи КДБ, як і максими ленінізму і сталінізму, свідчить і наступна цитата: "Питання великого історичного значення можуть бути вирішені тільки силою".

Захід піддається грі путіна

Інститут вивчення війни також інтерпретує останню кампанію Кремля в цьому ключі. Згідно з його доповіддю, путін використовує руйнівні далекобійні атаки на українські міста, щоб деморалізувати не лише саму Україну, а й Захід. Їх активізація майже точно збігається з інавгурацією Трампа; з січня 2025 року російський режим здійснив сім найбільших за весь час війни атак з використанням безпілотників і ракет.

Інтенсифікація військових наступальних дій на лінії фронту також покликана зміцнити давнє враження на Заході про те, що Україна в кінцевому підсумку не може виграти війну і що подальша військова підтримка країни є безглуздою. "російські офіційні особи наразі наповнюють інформаційний простір закликами до України піти на поступки щодо її суверенітету і територіальної цілісності", – цитує видання ISW.

Це впливає на США. Трамп, Джей Ді Венс та інші стверджують, що в цьому конфлікті не може перемогти жодна зі сторін. Однак вони ігнорують той факт, що ситуація на полі бою кардинально змінилася з початку 2022 року і що три роки втрат живої сили й техніки значно ускладнили спроможність росії. Її наступ значно сповільнився, і сили продовжують зазнавати значних втрат особового складу щодня. Проте диктатор продовжує відволікати увагу від реалій поля бою.

Джерело: t-online