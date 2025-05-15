Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online

Фрідріх Мерц вперше представив себе та свою політику у Бундестазі як канцлер Німеччини. Його перехід від різкого опозиційного лідера до об'єднуючого глави уряду позначений зміною риторики та підходу. Мерц пропонує німцям потужне послання "ми зможемо", але водночас покладає відповідальність на кожного громадянина, що робить його стратегію делікатною та ризикованою. Стосовно України, то він каже не просто "ми зможемо", а "ми повинні бути здатними це зробити". Про заклики та ідеї у першій програмній промові нового канцлера Німеччини розповідає німецький портал t-online.

Піднятий вказівний палець сьогодні на паузі. Фрідріх Мерц склав руки перед собою, міцно тримався за кафедру і лише зрідка відпускав її. Він уникав використання свого звичного вказівного пальця цієї середи у Бундестазі. Так само, як Мерц уникав багатьох речей, які визначали його як лідера опозиції лише кілька тижнів тому, у своїй першій урядовій заяві. Це не випадковість, вважає t-online.

Після фальстарту, своєї невдачі в першому турі голосування, Мерц минулого тижня розпочав своє канцлерство з ретельної роботи. Париж і Варшава в перший день, вшанування пам'яті Другої світової війни та телефонна розмова з Трампом на другий день, Брюссель на третій день, а на четвертий день канцлер вже був у Києві, буквально в зоні бойових дій.

Фрідріх Мерц, канцлер світового масштабу – таким мав бути не надто скромний сигнал. Як виглядатиме звичайний канцлерський стиль вдома цими днями залишалося незрозумілим. ХДС/ХСС вказували на першу урядову заяву Мерца цієї середи – "можливо, одну з його найважливіших промов цього року", як обіцяв його генеральний секретар Карстен Ліннеманн.

І послання канцлера, як стало зрозуміло після його промови, не зовсім "Ми зможемо" його опонентки Ангели Меркель. Звісно, ні. Але воно має бути примирливим "Ми зможемо" у поєднанні з попередженням: якщо ви всі будете достатньо старатися.

Вже це показує, що межа між канцлером "ми зможемо" і канцлером, що дорікає пальцем, залишається нечіткою. І це також делікатна ставка в інших аспектах.

Новий темп Мерца

Фрідріх Мерц почав свою першу велику промову як канцлер обережно і по-справжньому жодного разу не набрав темпу. Того темпу, яким Мерц прославився як лідер опозиції. Його промова не конфронтаційна, а примирлива. Не гостра, а улеслива. Ті, хто має на увазі це, можуть сказати: не палка, а нудна.

Фрідріх Мерц витратив на 11 хвилин більше, довівши промову майже до години. Можна припустити, що новий темп Мерца – це свідомо обраний стилістичний прийом, покликаний відрізнити себе не лише від лаконічного, але й від галасливого лідера опозиції Мерца.

У своїй промові Мерц намагався звернутися до образ недалекого минулого з об'єднуючим посланням. Лише за кілька днів до федеральних виборів Мерц гнівно заявив, що не хоче займатися політикою "для якихось зелених чи лівих психів у цьому світі". Він хотів робити це для тих, "хто має всі клепки на місці".

Тепер, як канцлер, Мерц раптом звучить зовсім інакше. Його уряд "служить нашій країні та всім її 84 мільйонам громадян", – каже він, і пізніше додає: "Ми також хочемо керувати для створення згуртованості там, де ми в небезпеці її втратити".

Шольц лише коротко киває

Це простягнута рука, яку Мерц пропонує людям. І не лише людям своєї країни, але й своєму попереднику, Олафу Шольцу. "Ви, пане Шольц, і ваш уряд провели Німеччину через часи надзвичайних криз, – заявив Мерц. – Ваша відповідь на російську агресію проти України була новаторською та історичною".

Це також абсолютно новий тон для Фрідріха Мерца. Під час виборчої кампанії він кричав Шольцу з тієї ж кафедри: "Ви не здатні на це!" і "Черевики, які ви носите щонайменше на два розміри завеликі". Цієї середи Мерц утримався від таких порад щодо одягу.

Шольц визнав це коротким кивком. Цього має бути достатньо.

Мерц і його "Ми зможемо"

Канцлер Фрідріх Мерц, який відстоює підхід "Ми зможемо", зробив сміливу заяву прямо на початку своєї промови. "Наша країна сильна", – сказав Мерц. Він переконаний, "що наша велика країна може подолати виклики нашого часу власними силами й перетворити їх на щось добре".

І особиста сила є ключовим словом тут. Мерц не повторює своїх слів з попереднього дня. Він був на зустрічі економічної ради ХДС і сказав те, що вже говорив під час виборчої кампанії: "З чотириденним робочим тижнем і балансом між роботою та особистим життям ми не зможемо підтримувати добробут цієї країни".

Це не сподобалося Зеленим і Лівій партії. Мерц усе ще думатиме так і наступного дня, але він обирає обережніші висловлювання для своєї примирливої урядової заяви, при цьому покладаючи відповідальність на народ. Роблячи це, він також переносить частину тієї ж відповідальності з федерального уряду.

"Держава – це всі ми", – зазначив Мерц. "Завдяки нашим власним зусиллям ми можемо знову стати двигуном зростання, яким світ буде захоплюватися", – переконував він. Але те, що потрібно, – це "не більше, не менше, як колективне зусилля".

Мерц має значну впевненість у собі та Німеччині в цьому відношенні. Зокрема, Німеччина, як відомо, фундаментально залежить від експорту і, таким чином, також від того, що вигадують вранці перед першою чашкою кави такі люди, як Сі Цзіньпін у Китаї чи Дональд Трамп у США.

"Під загрозою мирний порядок"

У частині промови Мерца про Україну "Ми зможемо" навіть стає свого роду "Ми повинні бути здатними це зробити". Як і раніше, він намагається переконати німців, які сумніваються, підтримати українців, пояснюючи це як засіб захисту Європи.

"В Україні під загрозою не що інше, як мирний порядок усього нашого континенту, – заявив Мерц. – Бо той, хто вірить, що росія буде задоволена перемогою над Україною чи анексією частин країни, помиляється".

Мерц інтерпретує переозброєння Бундесверу як превентивну стратегію, щоб уникнути війни: "Ми хочемо бути здатними захищатися, щоб нам не довелося захищатися". Це, ймовірно, та частина його промови, яка показує найменші відмінності від політики коаліційного "уряду світлофора".

Величезна обіцянка

Але обіцянка Фрідріха Мерца, його багатообіцяюче "Ми зможемо", тим не менш, є потужною. Він дає свою обіцянку в час, коли глобальні кризи домінували та керували політикою протягом років.

Мерц робить однаково величезну ставку: якщо це вдасться, якщо ми зможемо досягти цього колись, відчуття дієздатності може, в найкращому випадку, виникнути. Це може дати шанс вивести людей з розчарування та відчуття безпорадності. Це було б великим здобутком, бо ця безсилість, як відомо, значно сприяє радикалізації людей.

Але якщо це не спрацює? Тоді, якщо сприймати слова Мерца серйозно, не залишається нічого, крім ще глибшої колективної депресії. Що не може бути доброю новиною і для канцлера "Ми зможемо" Фрідріха Мерца.

Джерело: t-online