Керівники німецьких спецслужб нещодавно звітували у Бундестазі й переконували німецьких депутатів та громадськість про серйозну загрозу, яку несе росія, і яка вже розпочала кампанію саботажу, впливу та вербування агентів у Німеччині. Спецслужби заявляють, що їм потрібні ширші повноваження, аби ефективно боротися з російським впливом. А поки німецькі політики, які давно "симпатизують" кремлю, вільно публікують відкриті колонки із закликом припинити постачання зброї Україні й посилити дипломатичну "роль" Німеччини. Посли країн Балтії та Польщі дали їм відповідь.

Шпигунство, саботаж, зростаюча небезпека війни: керівники німецьких спецслужб бачать Німеччину під дедалі більшою загрозою з боку росії. Керівник Федеральної розвідувальної служби (BND) Бруно Каль під час слухань у Бундестазі в понеділок заявив, що росія інтенсивно озброюється і може бути в змозі "здійснити напад на НАТО" до 2030 року. Для того, щоб бути краще озброєними проти цих та інших загроз, керівники трьох німецьких розвідувальних служб зажадали додаткових повноважень, пише німецьке видання t-online.

Як зауважує видання, під час щорічних слухань у парламентському контрольному комітеті керівник BND Бруно Каль, голова Федерального відомства з охорони конституції Томас Гальденванг і очільниця Служби військової контррозвідки (MAD) Мартіна Розенберг змалювали картину, що викликає занепокоєння. Окрім загрози з боку росії, безпеці Німеччини також загрожують дії таких країн, як Китай та Іран. Всередині країни зростає ризик з боку ісламізму та правого екстремізму. "Палає майже скрізь", – підсумував Хальденванг.

Каль сказав, що росія розглядає Німеччину як ворога через її підтримку України. "Подобається нам це чи ні, але ми перебуваємо в прямому конфлікті з росією", – заявив глава BND. "путін давно оголосив війну", – додав він. Довгострокова мета глави кремля – послабити Захід і побудувати новий світовий порядок, водночас "пряма військова конфронтація з НАТО стає варіантом для росії".

Тривожний дзвінок. Попередження про російську діяльність у Німеччині

Голова Федерального відомства із захисту конституції Гальденванг попередив, що навіть у самій Німеччині російська активність в останні місяці "досягла рівня, який має стати тривожним дзвінком для всіх". За його словами, спостерігається агресивна поведінка російських спецслужб і російське шпигунство та диверсії в Німеччині зростають як якісно, так і кількісно.

Гальденванг повідомив про дезінформаційні кампанії, використання шпигунських безпілотників, спроби розміщення вибухових пакетів у транспортних літаках і спроби росії вербувати людей, зокрема зі сфери організованої злочинності, для своїх цілей в обмін на гроші.

Як зазначає t-online, з посиланням на керівницю військової контррозвідки MAD Розенберг, головною ціллю росії є німецька армія. Масштаби російської діяльності "викликають занепокоєння": чи то йдеться про вивідування щодо поставок німецької зброї в Україну, чи то навчальні проєкти, чи то проєкти з озброєння, чи намагання створити відчуття незахищеності за допомогою актів саботажу. За словами контррозвідниці, у німецькій армії спостерігається "значне зростання шпигунства і саботажу".

t-online наголошує, що усі три керівники спецслужб чітко дали зрозуміти, що їхні служби потребують додаткових повноважень для ефективної роботи. Голова BND Каль відкрито критикував плани коаліції щодо подальшого розширення політичного і правового контролю над спецслужбами. Він попередив, що посилення контролю відбуватиметься за рахунок ефективності, а отже, "за рахунок життя в безпеці і свободі". "Ми не повинні допустити, щоб наші можливості були повністю придушені", – додав він.

Запобігання російській атаці на літак у Лейпцигу. Інакше симпатики путіна були б вражені

У Бундестазі керівники спецслужб ФРН розповіли про діяльність російських спецслужб. Як зауважує t-online, особливо небезпечним випадком диверсії був вибуховий пристрій у посилці.

За даними Відомства з охорони конституції, у липні Німеччина ледь уникла авіакатастрофи, коли загорівся вантажний авіапакет, імовірно, ініційований росією. Лише завдяки щасливому збігу обставин посилка загорілася на землі в логістичному центрі DHL у Лейпцигу, а не під час польоту, заявив президент Відомства з охорони конституції Томас Гальденванг у Бундестазі.

В іншому випадку сталася б катастрофа. У колах безпеки вважають, що інцидент пов'язаний з російською диверсією.

За повідомленням інформаційної агенції dpa, щасливим збігом обставин стало те, що подальший рейс вантажної посилки з країн Балтії був затриманий у Лейпцигу. У пакеті містився запалювальний пристрій, який загорівся там і підпалив вантажний контейнер.

На засіданні Комітету парламентського контролю Бундестагу, як зауважує t-online, керівники спецслужб застерегли населення від наївності. путін вже давно оголосив Німеччину ворогом, підкреслили президенти трьох спецслужб. За словами Гальденванга, катастрофа літака над населеним пунктом, ймовірно, вплинула б на людей, які "симпатизують путіну і його цілям".

Голова Федеральної розвідувальної служби (BND) Бруно Каль переконував, що росія матиме персонал і матеріали для нападу на Захід найпізніше до кінця десятиліття. "путін буде випробовувати червоні лінії Заходу", – сказав керівник BND. Тому єдність і здатність захистити себе є важливими. Слід очікувати, що москва спробує розколоти НАТО до відкритого військового конфлікту.

Розенберг вимагає, щоб контррозвідувальна служба MAD отримала більше повноважень, зокрема для ефективної підтримки розміщення боєздатної бригади в Литві. Нарешті, служба також повинна мати можливість захищати сім'ї військовослужбовців Бундесверу під час їх перебування в іншій країні НАТО.

t-online зазначає, що голова BND хоче більше "простору для дій". Каль каже, що він серйозно стурбований суворими обмеженнями повноважень німецьких спецслужб. За його словами, BND потребує "значно більшої оперативної свободи", щоб мати можливість ефективно виконувати свою місію. Він підкреслив позитивні аспекти розширення повноважень для самозахисту після справи Карстена Л.

Видання нагадує, що Федеральна прокуратура звинувачує співробітника BND, який давав присягу на збереження таємниці, і одного бізнесмена в особливо тяжкій державній зраді. У 2022 році вони нібито передали секретні документи та інформацію німецької зовнішньої розвідки російській службі внутрішньої розвідки ФСБ. За даними слідства, вони за це отримали гроші.

Відтоді, за словами Каля, законодавчий орган допоміг закрити прогалину у внутрішній безпеці. Це включає в себе кращий захист секретної інформації та можливість перевіряти сумки, офіси та транспортні засоби співробітників. Той факт, що BND дуже прозоро поінформувала важливих партнерів за кордоном про цю справу, був важливим для того, щоб не втратити їхню довіру.

Як зауважує t-online, комітет Бундестагу, який має контролювати роботу трьох служб, зазвичай засідає за зачиненими дверима. Зміст його засідань зазвичай тримається в таємниці. Лише раз на рік керівники відомств публічно відповідають на запитання членів парламенту.

За словами керівників спецслужб, зростає тиск на іноземних опозиціонерів у Німеччині. І, за словами Гальденванга, не лише російські дисиденти відчувають тиск у ФРН. Члени опозиції та люди, яких спецслужби Китаю, Туреччини чи Ірану ідентифікують як опонентів, також іноді зазнають величезного тиску. У випадку з росією і Китаєм достатньо "бути інакомислячим і тим самим привернути до себе увагу".

Правий екстремізм наразі є найбільшою загрозою для німецької демократії, вважає Гальденванг. Однак найбільшу небезпеку для внутрішньої безпеки наразі становить ісламістський тероризм. Пропаганда угруповання "Ісламська держава Хорасан" особливо актуальна для радикалізації молодих злочинців-одинаків у цій країні, насамперед у TikTok і Telegram. Війна на Близькому Сході відіграє тут роль "прискорювача".

Підтримка України триватиме. Посли Польщі та країн Балтії відповіли російським маріонеткам у Німеччині

Яскравий приклад російського впливу в Німеччині та проникнення його агентів в ешелони влади є нещодавня стаття керівників низки федеральних земель ФРН та політиків зі СДПН та ХДС, які давно симпатизують росії. За твердженням Deutsche Welle, вони це зробили на вимогу Сари Ваґенехт, яка вимагає припинити постачання зброї Україні. Посли Польщі та країн Балтії дали їм відповідь, яку надрукувала впливова Frankfurter Allgemeine Zeitung, де і була опублікована стаття німецьких "політиків".

Ми, посли країн Балтії та Польщі, з інтересом ознайомилися зі спільною гостьовою статтею прем'єр-міністрів Саксонії та Бранденбургу, Міхаеля Кречмера та Дітмара Войдке, а також голови тюрінгського ХДС Маріо Фойгта на тему росії та України (FAZ від 4 жовтня).

Це також стосується їхньої вимоги прислухатися до східних партнерів Німеччини, таких як Польща та країни Балтії, щодо фундаментальних питань безпеки та миру. Саме тому ми раді разом прокоментувати питання, порушені в гостьовій статті. Ми знаємо, що нашу позицію поділяють і інші країни, особливо наші північні сусіди.

Маріка Ліннтам, пані посол Естонії в Берліні: Ми всі сподіваємося на швидкий мир. Це могло б статися сьогодні, якби росія негайно припинила свій незаконний напад на Україну. Доки цього не станеться, наші країни продовжуватимуть підтримувати Україну відповідно до міжнародного права, допомагати країні в її боротьбі за свободу. Ми пишаємося тим, що наші країни є одними з найсильніших прихильників України.

Сьогодні, коли заклики до припинення вогню та переговорів з росією посилюються, ми рішуче підкреслюємо сильну підтримку нашими країнами формули миру України. Україна заслуговує на справедливий і тривалий мир, заснований на принципах міжнародного права, зокрема Статуту ООН, а також на принципах і зобов'язаннях ОБСЄ, і поважаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Пропозиції миру та компроміси не повинні відбуватися за рахунок країни, яка є жертвою військової агресії.

Алда Ванага, пані посол Латвії в Берліні: Не секрет, що метою путіна є розділення Європи на сфери впливу. Це нагадує нам про найтемніші сторінки європейської історії. Тому одне має бути ясно: тільки Україна має право вирішувати, чи, коли і про що вести переговори. Тому ми дотримуємося важливого принципу: "Нічого про Україну без України".

Своїм мирним планом Україна показала, що відкрита до переговорів з росією. Поки що Москва відмовлялася брати участь у таких переговорах. Схоже, росія інтерпретує зовнішні вимоги компромісу як ознаку слабкості.

Прагнення росії підривають принципи міжнародних відносин, які забезпечують безпеку та стабільність у всьому світі. Безперечною метою всіх демократичних країн має бути захист України від російського агресора та припинення російських імперських амбіцій.

Гедрюс Подзюнас, посол Литви в Берліні: Не можна забувати уроки попередніх "мирних переговорів" з росією – ні щодо України, ні щодо Молдови чи Грузії, суверенітет і територіальну цілісність яких росія також порушує. Всі вимоги щодо припинення агресивної війни мають бути спрямовані виключно до Москви.

Наші країни залишаються відданими протидії агресивній війні росії шляхом обмеження її впливу, свободи дій та здатності завдавати шкоди, в тому числі через санкції та заходи щодо запобігання їх обходу, а також заходи для забезпечення притягнення відповідальних до відповідальності.

Ян Томбінські, тимчасовий повірений у справах Польщі в Берліні: Відповідальні за початок агресивної війни та спричинені нею звірства мають бути засуджені та притягнуті до відповідальності за міжнародним правом. росію потрібно змусити компенсувати збитки, завдані Україні. Також необхідно зосередитися на поверненні українських громадян, особливо дітей, які були примусово вивезені до росії.

Ми продовжуватимемо рішуче підтримувати програму реформ України для просування євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в ЄС та НАТО. На сьогодні країна досягла значного прогресу у впровадженні необхідних реформ.

Україна, яка зіткнулася з російською агресією понад десятиліття тому, включаючи більше двох з половиною років повномасштабної війни, продовжує демонструвати виняткову рішучість у реалізації свого невід'ємного права на самооборону. В наших власних інтересах продовжувати підтримувати Україну всіма силами.

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