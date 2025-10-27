Польща затримала ще двох українців за підозрою у шпигунстві

Затримання стало частиною масштабної операції спецслужб, що охопила кілька країн.

Сьогодні, 27 жовтня, у Польщі затримали ще двох громадян України, яких підозрюють у зборі розвідувальної інформації про військових та критично важливу інфраструктуру на користь іноземної розвідки.

Про це повідомляє радіо RMF24 із посиланням на міністра-координатора спецслужб Польщі Томаша Семоняка.

Обидва підозрювані входили до групи з восьми осіб, про затримання яких Польщею та Румунією стало відомо минулого тижня.

"Це свідчить про активізацію диверсійної діяльності та підготовку до можливих диверсійних випадків", - заявив Семоняк.

За даними Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW), чоловіків віком 32 і 34 роки затримали 14 жовтня в Катовіце. Підозрювані нібито збирали інформацію про членів Збройних сил Польщі та об’єкти інфраструктури, що мають стратегічне значення для підтримки України.

Крім того, раніше Польща висунула обвинувачення двом росіянам у шпигунстві.