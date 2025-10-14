Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Польща висунула обвинувачення двом росіянам у шпигунстві

14 жовтня 2025, 08:15
Польща висунула обвинувачення двом росіянам у шпигунстві
Фото: з вільних джерел
Зібрану інформацію росіянин передавав своїй дружині на зашифрованому електронному носії, а та передавала їх ФСБ.

Двох громадян росії в Польщі звинувачують у шпигунстві на користь російських спецслужб та участі в підготовці пересилання вибухівки.

Про це йдеться в заяві польської прокуратури.

Ірину та Ігоря Р. польські правоохоронці затримали ще в липні 2024 року. Відтоді вони перебувають під вартою.

За даними слідства, з лютого по серпень 2022 року чоловік співпрацював із Федеральною службою безпеки рф — збирав дані про російських опозиційних діячів, які перебувають у Польщі, а також про осіб та організації, які надавали їм допомогу.

Зібрану інформацію росіянин передавав своїй дружині Ірині Р. на зашифрованому електронному носії, а та передавала їх ФСБ.

Також Ігоря Р. підозрюють у тому, що в липні 2024 року він разом із двома громадянами України та одним росіянином брав участь у відправленні посилки, яка містила вибухові речовини — бойові електричні детонатори радянського виробництва, підготовлений павербанк як ініціювальний пристрій, металевий термос із кумулятивною вставкою та пакет із порошкоподібним алюмінієм.

Посилку виявили в складських приміщеннях кур’єрської компанії в Лодзькому воєводстві Польщі.

Польщашпигунстворосія загроза

Останні матеріали

Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 00:51
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Політика
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 16:28
Афганістан-Пакистан.
Політика
Афганістан-Пакистан. "Аль-Каїда" проти "Аль-Каїди" – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 12:53
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 02:11
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 23:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється