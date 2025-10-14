Польща висунула обвинувачення двом росіянам у шпигунстві

Зібрану інформацію росіянин передавав своїй дружині на зашифрованому електронному носії, а та передавала їх ФСБ.

Двох громадян росії в Польщі звинувачують у шпигунстві на користь російських спецслужб та участі в підготовці пересилання вибухівки.

Про це йдеться в заяві польської прокуратури.

Ірину та Ігоря Р. польські правоохоронці затримали ще в липні 2024 року. Відтоді вони перебувають під вартою.

За даними слідства, з лютого по серпень 2022 року чоловік співпрацював із Федеральною службою безпеки рф — збирав дані про російських опозиційних діячів, які перебувають у Польщі, а також про осіб та організації, які надавали їм допомогу.

Зібрану інформацію росіянин передавав своїй дружині Ірині Р. на зашифрованому електронному носії, а та передавала їх ФСБ.

Також Ігоря Р. підозрюють у тому, що в липні 2024 року він разом із двома громадянами України та одним росіянином брав участь у відправленні посилки, яка містила вибухові речовини — бойові електричні детонатори радянського виробництва, підготовлений павербанк як ініціювальний пристрій, металевий термос із кумулятивною вставкою та пакет із порошкоподібним алюмінієм.

Посилку виявили в складських приміщеннях кур’єрської компанії в Лодзькому воєводстві Польщі.