Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Німеччині трьох чоловіків засудили за шпигунство на користь росії

30 жовтня 2025, 14:07
У Німеччині трьох чоловіків засудили за шпигунство на користь росії
Фото: з вільного доступу
Вирок став одним із найгучніших у справах про російську агентурну діяльність у Європі.

Вищий регіональний суд Мюнхена визнав трьох чоловіків винними у шпигунстві на користь росії. Головного обвинуваченого засудили до шести років ув’язнення, двоє інших отримали умовні терміни.

Про це повідомляє dpa

Суд встановив, що 41-річний лідер групи раніше воював у складі проросійських парамілітарних формувань на сході України у 2014–2016 роках. Його також звинуватили у плануванні диверсій проти військової інфраструктури в Німеччині.

За даними Федеральної прокуратури, з жовтня 2023 по квітень 2024 року чоловік збирав розвідувальні дані для російських спецслужб і готував підпали на залізниці. Двоє його спільників допомагали у виконанні завдань.

Прокуратура просила для головного обвинуваченого 8 років і 8 місяців позбавлення волі, проте суд визнав покарання у шість років достатнім. Захист наполягав на виправданні, а сам підсудний заперечував участь у шпигунстві та воєнних діях.

Федеральна прокуратура вважає, що чоловіки мали «прямі контакти з російськими спецслужбами» і свідомо діяли в їхніх інтересах.

 

РосіяНімеччинашпигуни

Останні матеріали

Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Політика
"Ми – скажені розпалювачі війни". Як російські пропагандони обурюються останніми напівкроками Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 06:21
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти
Cуспільство
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти "Шахедів" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 18:03
Захід має об’єднатися проти
Політика
Захід має об’єднатися проти "осі зла". Вона вже веде війну проти демократій – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 12:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється