У Німеччині трьох чоловіків засудили за шпигунство на користь росії

Вирок став одним із найгучніших у справах про російську агентурну діяльність у Європі.

Вищий регіональний суд Мюнхена визнав трьох чоловіків винними у шпигунстві на користь росії. Головного обвинуваченого засудили до шести років ув’язнення, двоє інших отримали умовні терміни.

Про це повідомляє dpa.

Суд встановив, що 41-річний лідер групи раніше воював у складі проросійських парамілітарних формувань на сході України у 2014–2016 роках. Його також звинуватили у плануванні диверсій проти військової інфраструктури в Німеччині.

За даними Федеральної прокуратури, з жовтня 2023 по квітень 2024 року чоловік збирав розвідувальні дані для російських спецслужб і готував підпали на залізниці. Двоє його спільників допомагали у виконанні завдань.

Прокуратура просила для головного обвинуваченого 8 років і 8 місяців позбавлення волі, проте суд визнав покарання у шість років достатнім. Захист наполягав на виправданні, а сам підсудний заперечував участь у шпигунстві та воєнних діях.

Федеральна прокуратура вважає, що чоловіки мали «прямі контакти з російськими спецслужбами» і свідомо діяли в їхніх інтересах.