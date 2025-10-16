Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британія розкрила масштабне китайське шпигунство

16 жовтня 2025, 13:27
Фото: з вільного доступу
Справа про провал обвинувачень викликала скандал.

У Великій Британії оприлюднили ключові свідчення у справі двох чоловіків, звинувачених у шпигунстві на користь Китаю, які свідчать про масштабні операції китайської розвідки проти Сполученого Королівства. 

Про це повідомляє телеканал ВВС.

Прем’єр-міністр Кір Стармер розпорядився опублікувати три свідчення заступника радника з національної безпеки Меттью Коллінза, щоб пролити світло на причини провалу справи проти підозрюваних. Заяви чітко підтверджують, що Китай веде активне шпигунство проти Британії, викликаючи запитання у прокуратури та уряду щодо припинення переслідування.

Опозиційна Консервативна партія звинувачує уряд у саботажі справи заради збереження економічних зв’язків з КНР, тоді як лейбористський уряд відкидає ці звинувачення і перекладає відповідальність на попередню адміністрацію.

У першому свідченні, поданому у грудні 2023 року, викладено звинувачення проти колишнього парламентського дослідника Крістофера Кеша та науковця Крістофера Беррі, які, за версією слідства, співпрацювали з представниками Комуністичної партії Китаю.

Другий документ, наданий у лютому 2025 року після зміни влади, підкреслює загрозу, яку шпигунство Китаю становить для економічної безпеки та стабільності Великої Британії. Третє свідчення, оприлюднене у серпні, повторює ці ж висновки, одночасно відзначаючи прагнення уряду зберігати позитивні економічні відносини з Китаєм.

За інформацією BBC, Коллінз вважав, що надав достатньо доказів для продовження обвинувачення, однак очільник Королівської прокуратури Стівен Паркінсон заявив парламентарям, що доказів не вистачає навіть на 5% від необхідного мінімуму для висунення обвинувального вироку.

 
