Британська розвідка запустить спецпортал у даркнеті для вербування шпигунів із рф

Завдання платформи - спростити процес вербування і посилити національну безпеку

Британська розвідка MI6 запускає власний спеціалізований портал Silent Courier у даркнеті для залучення нових агентів онлайн, зокрема з росії.

У британському Міністерстві закордонних справ зазначили, що завдання платформи - спростити процес вербування і посилити національну безпеку. Потенційними об’єктами для вербування стануть агенти в росії й інших країн світу.

Очікується, що про запуск буде офіційно оголошено у промові, яку вранці у п’ятницю в Стамбулі виголосить чинний керівник MI6 Річард Мур.